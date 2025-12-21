  1. В Україні

Виховуєте трьох і більше дітей — маєте право на пільгі зі сплати земельного податку

17:47, 21 грудня 2025
Податкова пільга діє для кожного з батьків, якщо земельні ділянки оформлені у приватну власність.
Подружжя, яке виховує трьох і більше дітей віком до 18 років, має право на податкові пільги щодо сплати земельного податку — і скористатися ними може кожен із батьків окремо.

Податківці роз’яснили порядок застосування пільги відповідно до чинного законодавства.

Хто має право на пільгу

Згідно з Податковим кодексом України, від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Важливо: пільга надається кожному з батьків, якщо земельні ділянки належать їм на праві приватної власності.

Право власності на землю громадян закріплене також Земельним кодексом України.

На які земельні ділянки поширюється звільнення

Податкова пільга застосовується за кожним видом використання земельної ділянки, але в межах граничних норм площі, визначених Податковим кодексом. Якщо площа перевищує встановлені норми, звільнення від податку діє лише в межах дозволеного розміру.

Якщо у власності кілька ділянок одного виду

Якщо станом на 1 січня поточного року особа має декілька земельних ділянок одного виду використання, загальна площа яких перевищує граничні норми, необхідно:

  • до 1 травня подати до податкового органу письмову заяву у довільній формі;
  • у заяві самостійно обрати земельні ділянки, до яких застосовуватиметься пільга.

Заява подається до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої з земельних ділянок.

Коли починає діяти пільга

  • якщо заяву подано до 1 травня, пільга починає діяти з поточного податкового (звітного) періоду;
  • якщо заяву подано після 1 травня, звільнення від податку застосовується з наступного податкового періоду.

Пільга діє до моменту подання нової заяви, якщо платник вирішить змінити перелік земельних ділянок.

Отже, у сім’ях із трьома і більше неповнолітніми дітьми кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку — окремо за ті земельні ділянки, які оформлені на нього у приватну власність. Водночас вид землі та граничні розміри площі чітко визначені Податковим кодексом.

