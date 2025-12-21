  1. В Украине

Воспитываете трех и более детей — имеете право на льготы по уплате земельного налога

17:47, 21 декабря 2025
Налоговая льгота действует для каждого из родителей, если земельные участки оформлены в частную собственность.
Супруги, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на налоговые льготы по уплате земельного налога — и воспользоваться ими может каждый из родителей отдельно.

Налоговики разъяснили порядок применения льготы в соответствии с действующим законодательством.

Кто имеет право на льготу

Согласно Налоговому кодексу Украины, от уплаты земельного налога освобождаются физические лица, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Важно: льгота предоставляется каждому из родителей, если земельные участки принадлежат им на праве частной собственности.

Право собственности граждан на землю закреплено также Земельным кодексом Украины.

На какие земельные участки распространяется освобождение

Налоговая льгота применяется по каждому виду использования земельного участка, но в пределах предельных норм площади, определенных Налоговым кодексом. Если площадь превышает установленные нормы, освобождение от налога действует лишь в пределах допустимого размера.

Если в собственности несколько участков одного вида

Если по состоянию на 1 января текущего года физическое лицо имеет несколько земельных участков одного вида использования, общая площадь которых превышает предельные нормы, необходимо:

  • до 1 мая подать в налоговый орган письменное заявление в произвольной форме;
  • в заявлении самостоятельно выбрать земельные участки, к которым будет применяться льгота.

Заявление подается в контролирующий орган по месту нахождения любого из земельных участков.

Когда начинает действовать льгота

  • если заявление подано до 1 мая, льгота начинает действовать с текущего налогового (отчетного) периода;
  • если заявление подано после 1 мая, освобождение от налога применяется с следующего налогового периода.

Льгота действует до момента подачи нового заявления, если плательщик решит изменить перечень земельных участков.

Таким образом, в семьях с тремя и более несовершеннолетними детьми каждый из родителей имеет право на льготу по уплате земельного налога — отдельно по тем земельным участкам, которые оформлены на него на праве частной собственности. При этом вид земли и предельные размеры площади четко определены Налоговым кодексом.

