Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік — в ТЦК нагадали про обов’язок
Хлопці, яким у 2026 році виповниться 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників відповідно до Закону «Про військовий обов’язок та військову службу». Про це нагадали в Львівському обласному ТЦК та СП.
Коли потрібно стати на облік
Постановка на військовий облік триватиме з 1 січня до 31 липня 2026 року.
Як стати на військовий облік
Закон передбачає два рівноцінні способи, визначені статтею 14:
- Особисто звернутися до районного або міського ТЦК та СП за місцем проживання.
- Онлайн — пройти електронну ідентифікацію та уточнити персональні дані через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста «Резерв+».
Хто не підлягає взяттю на облік
На військовий облік призовників не беруться громадяни України:
- які відбувають покарання в установах виконання покарань;
- до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
Поважні причини несвоєчасної постановки на облік
Якщо юнак не зміг стати на облік у визначений період, це допускається лише за наявності документально підтверджених причин, зокрема:
- хвороба;
- стихійне лихо або інші надзвичайні обставини;
- проживання чи перебування на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій;
- інші обставини, що унеможливили електронну ідентифікацію або особисте звернення до ТЦК та СП.
У таких випадках постановка на облік здійснюється виключно шляхом особистого звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
У ТЦК наголошують: взяття на військовий облік — це обов’язкова процедура, однак вона не означає автоматичного призову до Збройних Сил України.
Мета обліку — визначення мобілізаційного ресурсу держави, рівня освіти та інших базових даних про призовників.
