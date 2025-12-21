Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік — в ТЦК нагадали про обов’язок

Реєстрація стосується юнаків, яким у 2026 році виповниться 17 років.

Ілюстративне фото, джерело - tsn.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хлопці, яким у 2026 році виповниться 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників відповідно до Закону «Про військовий обов’язок та військову службу». Про це нагадали в Львівському обласному ТЦК та СП.

Коли потрібно стати на облік

Постановка на військовий облік триватиме з 1 січня до 31 липня 2026 року.

Як стати на військовий облік

Закон передбачає два рівноцінні способи, визначені статтею 14:

Особисто звернутися до районного або міського ТЦК та СП за місцем проживання. Онлайн — пройти електронну ідентифікацію та уточнити персональні дані через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста «Резерв+».

Хто не підлягає взяттю на облік

На військовий облік призовників не беруться громадяни України:

які відбувають покарання в установах виконання покарань;

до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Поважні причини несвоєчасної постановки на облік

Якщо юнак не зміг стати на облік у визначений період, це допускається лише за наявності документально підтверджених причин, зокрема:

хвороба;

стихійне лихо або інші надзвичайні обставини;

проживання чи перебування на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій;

інші обставини, що унеможливили електронну ідентифікацію або особисте звернення до ТЦК та СП.

У таких випадках постановка на облік здійснюється виключно шляхом особистого звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У ТЦК наголошують: взяття на військовий облік — це обов’язкова процедура, однак вона не означає автоматичного призову до Збройних Сил України.

Мета обліку — визначення мобілізаційного ресурсу держави, рівня освіти та інших базових даних про призовників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.