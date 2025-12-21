  1. В Україні

Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік — в ТЦК нагадали про обов’язок

15:59, 21 грудня 2025
Реєстрація стосується юнаків, яким у 2026 році виповниться 17 років.
Ілюстративне фото, джерело - tsn.ua
Хлопці, яким у 2026 році виповниться 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників відповідно до Закону «Про військовий обов’язок та військову службу». Про це нагадали в Львівському обласному ТЦК та СП.

Коли потрібно стати на облік

Постановка на військовий облік триватиме з 1 січня до 31 липня 2026 року.

Як стати на військовий облік

Закон передбачає два рівноцінні способи, визначені статтею 14:

  1. Особисто звернутися до районного або міського ТЦК та СП за місцем проживання.
  2. Онлайн — пройти електронну ідентифікацію та уточнити персональні дані через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста «Резерв+».

Хто не підлягає взяттю на облік

На військовий облік призовників не беруться громадяни України:

  • які відбувають покарання в установах виконання покарань;
  • до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Поважні причини несвоєчасної постановки на облік

Якщо юнак не зміг стати на облік у визначений період, це допускається лише за наявності документально підтверджених причин, зокрема:

  • хвороба;
  • стихійне лихо або інші надзвичайні обставини;
  • проживання чи перебування на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій;
  • інші обставини, що унеможливили електронну ідентифікацію або особисте звернення до ТЦК та СП.

У таких випадках постановка на облік здійснюється виключно шляхом особистого звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У ТЦК наголошують: взяття на військовий облік — це обов’язкова процедура, однак вона не означає автоматичного призову до Збройних Сил України.

Мета обліку — визначення мобілізаційного ресурсу держави, рівня освіти та інших базових даних про призовників.





