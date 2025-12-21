Юноши 2009 года рождения обязаны встать на воинский учет — в ТЦК напомнили об обязанности

Регистрация касается юношей, которым в 2026 году исполнится 17 лет.

Парни, которым в 2026 году исполнится 17 лет, обязаны встать на воинский учет призывников в соответствии с Законом «О воинской обязанности и военной службе». Об этом напомнили во Львовском областном ТЦК и СП.

Когда нужно встать на учет

Постановка на воинский учет будет проходить с 1 января по 31 июля 2026 года.

Как встать на воинский учет

Закон предусматривает два равнозначных способа, определенных статьей 14:

Лично обратиться в районный или городской ТЦК и СП по месту проживания. Онлайн — пройти электронную идентификацию и уточнить персональные данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста «Резерв+».

Кто не подлежит взятию на учет

На воинский учет призывников не берутся граждане Украины:

которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;

к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Уважительные причины несвоевременной постановки на учет

Если юноша не смог встать на учет в установленный период, это допускается только при наличии документально подтвержденных причин, в частности:

болезнь;

стихийное бедствие или другие чрезвычайные обстоятельства;

проживание или пребывание на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий;

другие обстоятельства, которые сделали невозможной электронную идентификацию или личное обращение в ТЦК и СП.

В таких случаях постановка на учет осуществляется исключительно путем личного обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В ТЦК подчеркивают: взятие на воинский учет — это обязательная процедура, однако она не означает автоматического призыва в ряды Вооруженных Сил Украины.

Цель учета — определение мобилизационного ресурса государства, уровня образования и других базовых данных о призывниках.

