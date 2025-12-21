Юноши 2009 года рождения обязаны встать на воинский учет — в ТЦК напомнили об обязанности
Парни, которым в 2026 году исполнится 17 лет, обязаны встать на воинский учет призывников в соответствии с Законом «О воинской обязанности и военной службе». Об этом напомнили во Львовском областном ТЦК и СП.
Когда нужно встать на учет
Постановка на воинский учет будет проходить с 1 января по 31 июля 2026 года.
Как встать на воинский учет
Закон предусматривает два равнозначных способа, определенных статьей 14:
- Лично обратиться в районный или городской ТЦК и СП по месту проживания.
- Онлайн — пройти электронную идентификацию и уточнить персональные данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста «Резерв+».
Кто не подлежит взятию на учет
На воинский учет призывников не берутся граждане Украины:
- которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;
- к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Уважительные причины несвоевременной постановки на учет
Если юноша не смог встать на учет в установленный период, это допускается только при наличии документально подтвержденных причин, в частности:
- болезнь;
- стихийное бедствие или другие чрезвычайные обстоятельства;
- проживание или пребывание на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий;
- другие обстоятельства, которые сделали невозможной электронную идентификацию или личное обращение в ТЦК и СП.
В таких случаях постановка на учет осуществляется исключительно путем личного обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
В ТЦК подчеркивают: взятие на воинский учет — это обязательная процедура, однако она не означает автоматического призыва в ряды Вооруженных Сил Украины.
Цель учета — определение мобилизационного ресурса государства, уровня образования и других базовых данных о призывниках.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.