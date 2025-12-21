Автоматично чи за заявою: як перераховують пенсії тим, хто продовжує працювати

Хто має право на перерахунок, коли змінюється розмір виплат і що потрібно зробити пенсіонеру

Працюючі пенсіонери в Україні мають законне право на перерахунок пенсії, але на практиці багато хто не знає, коли виплати переглядаються автоматично, а коли без заяви не обійтися. Розбираємося, коли і як змінюється розмір пенсії.

Хто має право на перерахунок пенсії

Згідно із Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працюючі пенсіонери мають право на перерахунок пенсії, якщо після її призначення або попереднього перерахунку вони:

набули не менше 24 місяців страхового стажу, або

відпрацювали менше 24 місяців, але з моменту призначення/перерахунку пенсії минуло два роки.

У такому разі пенсія перераховується з урахуванням додаткового стажу та, за потреби, нового заробітку.

Який заробіток береться для перерахунку

Пенсія може бути перерахована:

з того самого заробітку, з якого її обчислювали раніше, або

з урахуванням нового доходу, отриманого після виходу на пенсію — якщо це вигідніше для пенсіонера.

Це дозволяє збільшити розмір виплат, особливо якщо після призначення пенсії людина отримувала вищу зарплату.

Коли перерахунок відбувається автоматично

Важливий момент: не завжди потрібно подавати заяву.

Органи Пенсійний фонд України щороку з 1 квітня проводять автоматичний перерахунок пенсій тим пенсіонерам, які:

станом на 1 березня набули 24 місяці страхового стажу після призначення/перерахунку пенсії, або

мають менший стаж, але з моменту останнього перерахунку минуло два роки.

Звертатися особисто в цьому випадку не потрібно.

Коли необхідно подавати заяву

Якщо пенсіонер хоче перерахунок раніше автоматичної дати або з урахуванням нового заробітку, він може звернутися самостійно.

Тут важлива дата подання документів:

до 15 числа включно — перерахунок з першого числа цього місяця;

після 15 числа — з першого числа наступного місяця.

Чому важливо повідомляти про працевлаштування або звільнення

Працюючі пенсіонери зобов’язані протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про:

працевлаштування,

звільнення з роботи,

припинення підприємницької діяльності.

Це критично важливо, адже деякі надбавки та доплати передбачені лише для непрацюючих пенсіонерів. Наприклад — надбавка тим, хто утримує дітей до 18 років.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміну статусу

Зробити це можна лише шляхом подання заяви з підтвердними документами:

наказ або розпорядження про прийняття чи звільнення з роботи;

трудова книжка з відповідним записом;

цивільно-правовий договір.

Подати заяву можна:

особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням КЕП.

Що ще варто знати

Перерахунок пенсії у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для працюючих пенсіонерів проводиться після звільнення з роботи.

Навіть кілька місяців додаткового стажу можуть вплинути на суму виплат у довгостроковій перспективі.

Висновок: якщо ви працюєте на пенсії — не ігноруйте свій страховий стаж і вчасно повідомляйте про зміну статусу. Це напряму впливає на розмір пенсії та можливі доплати.

