Автоматически или по заявлению: как перерассчитывают пенсии тем, кто продолжает работать

17:29, 21 декабря 2025
Кто имеет право на перерасчет, когда меняется размер выплат и что нужно сделать пенсионеру.
Автоматически или по заявлению: как перерассчитывают пенсии тем, кто продолжает работать
Работающие пенсионеры в Украине имеют законное право на перерасчет пенсии, однако на практике многие не знают, когда выплаты пересматриваются автоматически, а когда без заявления не обойтись. Разбираемся, когда и как меняется размер пенсии.

Кто имеет право на перерасчет пенсии

Согласно Закону «О общеобязательном государственном пенсионном страховании», работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии, если после ее назначения или предыдущего перерасчета они:

  • приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа, или
  • отработали менее 24 месяцев, но с момента назначения/перерасчета пенсии прошло два года.

В таком случае пенсия перерасчитывается с учетом дополнительного стажа и, при необходимости, нового заработка.

Какой заработок берется для перерасчета

Пенсия может быть перерасчитана:

  • из того же заработка, из которого она рассчитывалась ранее, или
  • с учетом нового дохода, полученного после выхода на пенсию — если это выгоднее для пенсионера.

Это позволяет увеличить размер выплат, особенно если после назначения пенсии человек получал более высокую зарплату.

Когда перерасчет происходит автоматически

Важный момент: не всегда нужно подавать заявление.

Органы Пенсионного фонда Украины ежегодно с 1 апреля проводят автоматический перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые:

  • по состоянию на 1 марта приобрели 24 месяца страхового стажа после назначения/перерасчета пенсии, или
  • имеют меньший стаж, но с момента последнего перерасчета прошло два года.

Обращаться лично в этом случае не нужно.

Когда необходимо подавать заявление

Если пенсионер хочет перерасчет раньше автоматической даты или с учетом нового заработка, он может обратиться самостоятельно.

Здесь важна дата подачи документов:

  • до 15 числа включительно — перерасчет с первого числа этого месяца;
  • после 15 числа — с первого числа следующего месяца.

Почему важно сообщать о трудоустройстве или увольнении

Работающие пенсионеры обязаны в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд о:

  • трудоустройстве,
  • увольнении с работы,
  • прекращении предпринимательской деятельности.

Это критически важно, поскольку некоторые надбавки и доплаты предусмотрены только для неработающих пенсионеров. Например — надбавка тем, кто содержит детей до 18 лет.

Как сообщить Пенсионный фонд об изменении статуса

Сделать это можно только путем подачи заявления с подтверждающими документами:

  • приказ или распоряжение о приеме или увольнении с работы;
  • трудовая книжка с соответствующей записью;
  • гражданско-правовой договор.

Подать заявление можно:

  • лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда;
  • онлайн — через вебпортал электронных услуг ПФУ с использованием КЭП.

Что еще стоит знать

Перерасчет пенсии в связи с ростом прожиточного минимума для работающих пенсионеров проводится после увольнения с работы.

Даже несколько месяцев дополнительного стажа могут повлиять на сумму выплат в долгосрочной перспективе.

Вывод: если вы работаете на пенсии — не игнорируйте свой страховой стаж и своевременно сообщайте об изменении статуса. Это напрямую влияет на размер пенсии и возможные доплаты.

