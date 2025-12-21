  1. В Україні

Чи приймає податкова заламіновані документи — відповідь на поширене питання

15:23, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чи можуть громадяни подавати заламіновані свідоцтва про народження, шлюб та інші документи без ризику відмови.
Чи приймає податкова заламіновані документи — відповідь на поширене питання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання використання заламінованих документів під час звернення до податкових органів залишається актуальним для багатьох громадян — зокрема, батьків неповнолітніх, осіб, які вперше отримують податковий номер, або тих, хто оновлює свої дані.

Податківці надали роз’яснення, чи можна подавати заламіновані свідоцтва про народження, шлюб та інші документи під час реєстрації або внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ДРФО).

Коли подається Облікова картка та заява 5ДР

Відповідно до Податкового кодексу України, фізична особа, яка раніше не була внесена до ДРФО, зобов’язана подати Облікову картку платника податків за формою № 1ДР. Ця картка одночасно є заявою для реєстрації в реєстрі, і під час її подання громадянин має пред’явити документ, що посвідчує особу.

У разі зміни персональних даних (прізвища, імені, місця проживання тощо) або для отримання картки платника податків подається Заява за формою № 5ДР.

Свідоцтва про народження і шлюб: що каже закон

Свідоцтва про народження, шлюб та інші акти цивільного стану є офіційним підтвердженням відповідних фактів державної реєстрації. Це прямо передбачено Цивільним кодексом України та Законом «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Водночас чинне законодавство не містить заборони на ламінування таких документів.

Головне питання: чи приймають заламіновані документи?

Податкова служба чітко зазначає:

  • громадянин України має право пред’являти заламіновані документи (зокрема, свідоцтво про народження або шлюб):
  • під час подання Облікової картки за формою № 1ДР;
  • при поданні Заяви за формою № 5ДР;
  • під час отримання документа, що підтверджує реєстрацію в ДРФО.

Тобто ламінування не є підставою для відмови у прийнятті документів або в наданні податкових послуг.

Що варто знати громадянам

  • ламіновані документи є чинними, якщо вони не пошкоджені та містять усі необхідні реквізити;
  • додаткового розламінування або заміни документа для цілей реєстрації в ДРФО не вимагається;
  • вимоги «приймаємо лише неламіновані документи» не ґрунтуються на законі.

Висновок: якщо ваше свідоцтво про народження або шлюб заламіноване — це не перешкода для реєстрації в ДРФО або внесення змін до податкових даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]