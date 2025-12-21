Принимает ли налоговая ламинированные документы — ответ на распространенный вопрос
Вопрос использования ламинированных документов при обращении в налоговые органы остается актуальным для многих граждан — в частности, для родителей несовершеннолетних, лиц, которые впервые получают налоговый номер, или тех, кто обновляет свои данные.
Налоговики предоставили разъяснения, можно ли подавать ламинированные свидетельства о рождении, браке и другие документы при регистрации или внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков (ГРФЛ).
Когда подается Учетная карточка и заявление 5ДР
В соответствии с Налоговым кодексом Украины физическое лицо, которое ранее не было внесено в ГРФЛ, обязано подать Учетную карточку налогоплательщика по форме № 1ДР. Эта карточка одновременно является заявлением для регистрации в реестре, и при ее подаче гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий личность.
В случае изменения персональных данных (фамилии, имени, места жительства и т. п.) или для получения карточки налогоплательщика подается Заявление по форме № 5ДР.
Свидетельства о рождении и браке: что говорит закон
Свидетельства о рождении, браке и другие акты гражданского состояния являются официальным подтверждением соответствующих фактов государственной регистрации. Это прямо предусмотрено Гражданским кодексом Украины и Законом «О государственной регистрации актов гражданского состояния».
В то же время действующее законодательство не содержит запрета на ламинирование таких документов.
Главный вопрос: принимают ли ламинированные документы?
Налоговая служба четко указывает:
- гражданин Украины имеет право предъявлять ламинированные документы (в частности, свидетельство о рождении или браке):
- при подаче Учетной карточки по форме № 1ДР;
- при подаче Заявления по форме № 5ДР;
- при получении документа, подтверждающего регистрацию в ГРФЛ.
То есть ламинирование не является основанием для отказа в приеме документов или в предоставлении налоговых услуг.
Что стоит знать гражданам
- ламинированные документы являются действительными, если они не повреждены и содержат все необходимые реквизиты;
- дополнительное разламирование или замена документа для целей регистрации в ГРФЛ не требуется;
- требования «принимаем только неламинированные документы» не основаны на законе.
Вывод: если ваше свидетельство о рождении или браке ламинировано — это не препятствие для регистрации в ГРФЛ или внесения изменений в налоговые данные.
