  1. В Украине

Принимает ли налоговая ламинированные документы — ответ на распространенный вопрос

15:23, 21 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Могут ли граждане подавать ламинированные свидетельства о рождении, браке и другие документы без риска отказа.
Принимает ли налоговая ламинированные документы — ответ на распространенный вопрос
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос использования ламинированных документов при обращении в налоговые органы остается актуальным для многих граждан — в частности, для родителей несовершеннолетних, лиц, которые впервые получают налоговый номер, или тех, кто обновляет свои данные.

Налоговики предоставили разъяснения, можно ли подавать ламинированные свидетельства о рождении, браке и другие документы при регистрации или внесении изменений в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков (ГРФЛ).

Когда подается Учетная карточка и заявление 5ДР

В соответствии с Налоговым кодексом Украины физическое лицо, которое ранее не было внесено в ГРФЛ, обязано подать Учетную карточку налогоплательщика по форме № 1ДР. Эта карточка одновременно является заявлением для регистрации в реестре, и при ее подаче гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий личность.

В случае изменения персональных данных (фамилии, имени, места жительства и т. п.) или для получения карточки налогоплательщика подается Заявление по форме № 5ДР.

Свидетельства о рождении и браке: что говорит закон

Свидетельства о рождении, браке и другие акты гражданского состояния являются официальным подтверждением соответствующих фактов государственной регистрации. Это прямо предусмотрено Гражданским кодексом Украины и Законом «О государственной регистрации актов гражданского состояния».

В то же время действующее законодательство не содержит запрета на ламинирование таких документов.

Главный вопрос: принимают ли ламинированные документы?

Налоговая служба четко указывает:

  • гражданин Украины имеет право предъявлять ламинированные документы (в частности, свидетельство о рождении или браке):
  • при подаче Учетной карточки по форме № 1ДР;
  • при подаче Заявления по форме № 5ДР;
  • при получении документа, подтверждающего регистрацию в ГРФЛ.

То есть ламинирование не является основанием для отказа в приеме документов или в предоставлении налоговых услуг.

Что стоит знать гражданам

  • ламинированные документы являются действительными, если они не повреждены и содержат все необходимые реквизиты;
  • дополнительное разламирование или замена документа для целей регистрации в ГРФЛ не требуется;
  • требования «принимаем только неламинированные документы» не основаны на законе.

Вывод: если ваше свидетельство о рождении или браке ламинировано — это не препятствие для регистрации в ГРФЛ или внесения изменений в налоговые данные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]