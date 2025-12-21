Чи має право роботодавець затримати зарплату під час воєнного стану: що каже закон

Строки виплати зарплати залишаються незмінними, а затримка допускається лише у разі бойових дій або форс-мажору та не скасовує обов’язку роботодавця виплатити зароблені кошти.

Під час дії воєнного стану строки виплати заробітної плати не зазнали змін. Держпраці наголошує: норми трудового законодавства щодо оплати праці залишаються чинними навіть в умовах війни.

Які строки виплати зарплати діють під час воєнного стану

Відповідно до статті 115 Кодекс законів про працю України, роботодавець зобов’язаний:

виплачувати заробітну плату не рідше двох разів на місяць;

дотримуватися інтервалу між виплатами, який не може перевищувати 16 календарних днів;

проводити остаточний розрахунок не пізніше ніж через 7 днів після завершення періоду, за який нараховується зарплата.

Ці вимоги є обов’язковими незалежно від форми власності підприємства або регіону його діяльності.

Коли роботодавець може не нести відповідальність

Разом із тим закон враховує реалії війни. Згідно зі статтею 10 Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів, аби забезпечити працівникам своєчасну виплату заробітної плати.

Водночас він може бути звільнений від відповідальності за порушення строків виплати, якщо доведе, що затримка сталася:

через ведення бойових дій;

унаслідок інших обставин непереборної сили.

Важливо: таке звільнення не означає скасування обов’язку виплатити зарплату.

Чи можуть відтермінувати виплату зарплати

Якщо підприємство не має можливості виплачувати заробітну плату вчасно саме через бойові дії, строк виплати може бути відтермінований — але лише до моменту відновлення діяльності підприємства.

Таким чином, навіть за надзвичайних умов воєнного стану право працівника на заробітну плату зберігається, а затримка виплат допускається лише у виняткових і документально підтверджених випадках.

