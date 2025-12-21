  1. В Україні

Чи має право роботодавець затримати зарплату під час воєнного стану: що каже закон

18:23, 21 грудня 2025
Строки виплати зарплати залишаються незмінними, а затримка допускається лише у разі бойових дій або форс-мажору та не скасовує обов’язку роботодавця виплатити зароблені кошти.
Під час дії воєнного стану строки виплати заробітної плати не зазнали змін. Держпраці наголошує: норми трудового законодавства щодо оплати праці залишаються чинними навіть в умовах війни.

Які строки виплати зарплати діють під час воєнного стану

Відповідно до статті 115 Кодекс законів про працю України, роботодавець зобов’язаний:

  • виплачувати заробітну плату не рідше двох разів на місяць;
  • дотримуватися інтервалу між виплатами, який не може перевищувати 16 календарних днів;
  • проводити остаточний розрахунок не пізніше ніж через 7 днів після завершення періоду, за який нараховується зарплата.

Ці вимоги є обов’язковими незалежно від форми власності підприємства або регіону його діяльності.

Коли роботодавець може не нести відповідальність

Разом із тим закон враховує реалії війни. Згідно зі статтею 10 Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів, аби забезпечити працівникам своєчасну виплату заробітної плати.

Водночас він може бути звільнений від відповідальності за порушення строків виплати, якщо доведе, що затримка сталася:

  • через ведення бойових дій;
  • унаслідок інших обставин непереборної сили.

Важливо: таке звільнення не означає скасування обов’язку виплатити зарплату.

Чи можуть відтермінувати виплату зарплати

Якщо підприємство не має можливості виплачувати заробітну плату вчасно саме через бойові дії, строк виплати може бути відтермінований — але лише до моменту відновлення діяльності підприємства.

Таким чином, навіть за надзвичайних умов воєнного стану право працівника на заробітну плату зберігається, а затримка виплат допускається лише у виняткових і документально підтверджених випадках.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

