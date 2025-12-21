Имеет ли право работодатель задержать зарплату во время военного положения: что говорит закон

Сроки выплаты заработной платы остаются неизменными, а задержка допускается лишь в случае боевых действий или форс-мажора и не отменяет обязанности работодателя выплатить заработанные средства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В период действия военного положения сроки выплаты заработной платы не изменились. Госслужба по вопросам труда подчеркивает: нормы трудового законодательства об оплате труда остаются действующими даже в условиях войны.

Какие сроки выплаты зарплаты действуют в период военного положения

В соответствии со статьей 115 Кодекса законов о труде Украины работодатель обязан:

выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц;

соблюдать интервал между выплатами, который не может превышать 16 календарных дней;

проводить окончательный расчет не позднее чем через 7 дней после завершения периода, за который начисляется заработная плата.

Эти требования являются обязательными независимо от формы собственности предприятия или региона его деятельности.

Когда работодатель может не нести ответственность

В то же время закон учитывает реалии войны. Согласно статье 10 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам.

При этом он может быть освобожден от ответственности за нарушение сроков выплаты, если докажет, что задержка произошла:

из-за ведения боевых действий;

вследствие других обстоятельств непреодолимой силы.

Важно: такое освобождение не означает отмену обязанности выплатить заработную плату.

Могут ли отложить выплату зарплаты

Если предприятие не имеет возможности выплачивать заработную плату вовремя именно из-за боевых действий, срок выплаты может быть отложен — но только до момента восстановления деятельности предприятия.

Таким образом, даже в чрезвычайных условиях военного положения право работника на заработную плату сохраняется, а задержка выплат допускается лишь в исключительных и документально подтвержденных случаях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.