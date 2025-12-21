Масове повернення українців з-за кордону почнеться не раніше 2027 року – НБУ

Нацбанк прогнозує повільні темпи міграції назад через безпекові ризики та умови в Європі.

Фото: ТСН.ua

За оцінками НБУ, масове повернення українців, які тимчасово перебувають за кордоном, почнеться не раніше 2027 року і відбуватиметься повільно — приблизно по 100 тисяч осіб на рік. До цього часу зберігатиметься чистий відплив населення через безпекові ризики та можливість тривалого перебування в країнах ЄС. Про це йдеться в останньому інфляційному звіті регулятора.

Експерти зазначають, що швидкість повернення громадян залежатиме від ситуації безпеки, темпів економічного відновлення та умов життя українців в європейських країнах.

Навіть у разі завершення активної фази війни високі ризики — обстріли прифронтових територій, можливі ракетні удари та загроза терактів у мирних регіонах — стримуватимуть міграцію назад до України.

Політика країн ЄС щодо українців — тимчасовий захист, можливість довгострокового проживання, доступ до ринку праці та освіти — зменшує бажання швидко повертатися додому.

Навіть після покращення безпекової ситуації частина громадян залишиться за кордоном через стабільніші умови життя та повільне економічне відновлення в Україні.

За прогнозами НБУ:

2025 рік: чистий відплив населення становитиме близько 200 тисяч осіб;

2026 рік: міграційні відтоки збережуться на рівні приблизно 200 тисяч осіб;

2027 рік: очікується чисте повернення — близько 100 тисяч осіб, що у п’ять разів менше попередніх оцінок (0,5 млн).

Регулятор попереджає, що відкладене повернення матиме довгострокові наслідки для економіки — дефіцит робочої сили, додаткове навантаження на пенсійну систему та уповільнення відновлення країни.

Водночас це дає можливість владі створити умови для мотивації громадян повертатися: забезпечити безпеку, житло, робочі місця та соціальні послуги.

