Массовое возвращение украинцев из-за границы начнется не раньше 2027 года – НБУ
По оценкам НБУ, массовое возвращение украинцев, временно находящихся за границей, начнется не раньше 2027 года и будет происходить медленно – примерно по 100 тысяч человек в год. До этого времени будет сохраняться чистый отток населения из-за рисков безопасности и возможности длительного пребывания в странах ЕС. Об этом говорится в последнем инфляционном отчете регулятора.
Эксперты отмечают, что скорость возвращения граждан будет зависеть от ситуации с безопасностью, темпов экономического восстановления и условий жизни украинцев в европейских странах.
Даже в случае завершения активной фазы войны высокие риски — обстрелы прифронтовых территорий, возможные ракетные удары и угроза терактов в мирных регионах — будут сдерживать миграцию обратно в Украину.
Политика стран ЕС в отношении украинцев — временная защита, возможность долгосрочного проживания, доступ к рынку труда и образованию — уменьшает желание быстро возвращаться домой.
Даже после улучшения ситуации с безопасностью часть граждан останется за границей из-за более стабильных условий жизни и медленного экономического восстановления в Украине.
По прогнозам НБУ:
- 2025 год: чистое отток населения составит около 200 тысяч человек;
- 2026 год: миграционные оттоки сохранятся на уровне примерно 200 тысяч человек;
- 2027 год: ожидается чистый возврат — около 100 тысяч человек, что в пять раз меньше предыдущих оценок (0,5 млн).
Регулятор предупреждает, что отложенное возвращение будет иметь долгосрочные последствия для экономики — дефицит рабочей силы, дополнительная нагрузка на пенсионную систему и замедление восстановления страны.
В то же время это дает возможность властям создать условия для мотивации граждан возвращаться: обеспечить безопасность, жилье, рабочие места и социальные услуги.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.