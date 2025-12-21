  1. В Украине
Массовое возвращение украинцев из-за границы начнется не раньше 2027 года – НБУ

16:17, 21 декабря 2025
Нацбанк прогнозирует медленные темпы миграции обратно из-за рисков безопасности и условий в Европе.
Фото: ТСН.ua
По оценкам НБУ, массовое возвращение украинцев, временно находящихся за границей, начнется не раньше 2027 года и будет происходить медленно – примерно по 100 тысяч человек в год. До этого времени будет сохраняться чистый отток населения из-за рисков безопасности и возможности длительного пребывания в странах ЕС. Об этом говорится в последнем инфляционном отчете регулятора.

Эксперты отмечают, что скорость возвращения граждан будет зависеть от ситуации с безопасностью, темпов экономического восстановления и условий жизни украинцев в европейских странах.

Даже в случае завершения активной фазы войны высокие риски — обстрелы прифронтовых территорий, возможные ракетные удары и угроза терактов в мирных регионах — будут сдерживать миграцию обратно в Украину.

Политика стран ЕС в отношении украинцев — временная защита, возможность долгосрочного проживания, доступ к рынку труда и образованию — уменьшает желание быстро возвращаться домой.

Даже после улучшения ситуации с безопасностью часть граждан останется за границей из-за более стабильных условий жизни и медленного экономического восстановления в Украине.

По прогнозам НБУ:

  • 2025 год: чистое отток населения составит около 200 тысяч человек;
  • 2026 год: миграционные оттоки сохранятся на уровне примерно 200 тысяч человек;
  • 2027 год: ожидается чистый возврат — около 100 тысяч человек, что в пять раз меньше предыдущих оценок (0,5 млн).

Регулятор предупреждает, что отложенное возвращение будет иметь долгосрочные последствия для экономики — дефицит рабочей силы, дополнительная нагрузка на пенсионную систему и замедление восстановления страны.

В то же время это дает возможность властям создать условия для мотивации граждан возвращаться: обеспечить безопасность, жилье, рабочие места и социальные услуги.

