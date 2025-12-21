Чи законно мобілізували 23-річного: що вирішив Верховний Суд і чому це важливо
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу за позовом про визнання незаконними та скасування наказів про призов (прийняття) на військову службу під час мобілізації та про зарахування на посаду солдата у військову частину.
Позивач оскаржував правомірність свого призову у 23-річному віці, посилаючись на відсутність добровільної згоди на мобілізацію та на те, що він не укладав контракт про проходження військової служби.
Обставини справи № 460/5251/24
Спірним у справі було питання, чи мав право уповноважений орган здійснити призов позивача під час мобілізації з огляду на:
- його вік (23 роки на момент призову);
- попередній медичний статус;
- відсутність укладеного контракту на проходження військової служби;
- відсутність добровільної згоди на мобілізацію.
Нормативне регулювання, застосоване судом
Суд проаналізував законодавство, чинне у період з 24 лютого 2022 року до 18 травня 2024 року, та зазначив, що у цей час існувала правова ситуація, за якої:
- громадяни призовного віку до 27 років,
- які були визнані непридатними до військової служби у мирний час та обмежено придатними у воєнний час,
- включалися до військового обліку військовозобов’язаних,
- і могли бути призвані під час мобілізації у разі визнання придатними за результатами повторного медичного огляду ВЛК,
- за відсутності підстав для відстрочки або бронювання.
Суд звернув увагу, що у зазначений період законодавством не була передбачена підстава для надання відстрочки у зв’язку з недосягненням граничного віку призову для військовозобов’язаних.
Зміни законодавства у 2024 році
Суд також врахував подальші законодавчі зміни.
Скасування статусу «обмежено придатний»
Законом від 21 березня 2024 року № 3621-IX, який набрав чинності 4 травня 2024 року, було:
- скасовано статус «обмежено придатний до військової служби»;
- передбачено обов’язкове повторне проходження медичного огляду особами, які мали такий статус.
Строк проходження повторного огляду згодом було продовжено до 5 червня 2025 року.
Зміна граничного призовного віку
Законом від 11 квітня 2024 року № 3633-ІХ, який набрав чинності 18 травня 2024 року, було:
- змінено граничний призовний вік з 27 до 25 років;
- уточнено та розширено підстави для надання відстрочки від мобілізації.
Суд зазначив, що після набрання чинності цим законом віковий критерій у 25 років застосовується виключно до визначених законом категорій осіб, зокрема:
- призовників;
- осіб, які стали військовозобов’язаними у зв’язку з проходженням базової загальновійськової підготовки або базової військової служби;
- осіб, звільнених зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону.
Обставини, встановлені судом у конкретній справі
Судами встановлено, що позивач:
- з 26 квітня 2018 року мав статус військовозобов’язаного;
- був звільнений від строкової військової служби як «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час»;
- пройшов повторний медичний огляд ВЛК 7–8 травня 2024 року та був визнаний придатним до військової служби;
- не мав підстав для відстрочки або бронювання.
Правова оцінка ВС
З урахуванням наведених обставин та норм законодавства, чинних на момент призову, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що:
- призов позивача на військову службу під час мобілізації було здійснено правомірно;
- підстави для скасування наказів про призов (прийняття) на військову службу та про зарахування на посаду солдата у військову частину відсутні.
Висновок
Постанова Верховного Суду підтверджує, що оцінка правомірності мобілізації здійснюється з урахуванням:
- статусу особи як військовозобов’язаного;
- результатів медичного огляду ВЛК;
- наявності або відсутності підстав для відстрочки чи бронювання;
- норм законодавства, чинних на момент призову.
