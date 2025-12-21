  1. Судова практика
Чи законно мобілізували 23-річного: що вирішив Верховний Суд і чому це важливо

17:11, 21 грудня 2025
Суд розмежував статус призовника і військовозобов’язаного та застосував законодавство, чинне на момент мобілізації.
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу за позовом про визнання незаконними та скасування наказів про призов (прийняття) на військову службу під час мобілізації та про зарахування на посаду солдата у військову частину.

Позивач оскаржував правомірність свого призову у 23-річному віці, посилаючись на відсутність добровільної згоди на мобілізацію та на те, що він не укладав контракт про проходження військової служби.

Обставини справи № 460/5251/24

Спірним у справі було питання, чи мав право уповноважений орган здійснити призов позивача під час мобілізації з огляду на:

  • його вік (23 роки на момент призову);
  • попередній медичний статус;
  • відсутність укладеного контракту на проходження військової служби;
  • відсутність добровільної згоди на мобілізацію.

Нормативне регулювання, застосоване судом

Суд проаналізував законодавство, чинне у період з 24 лютого 2022 року до 18 травня 2024 року, та зазначив, що у цей час існувала правова ситуація, за якої:

  • громадяни призовного віку до 27 років,
  • які були визнані непридатними до військової служби у мирний час та обмежено придатними у воєнний час,
  • включалися до військового обліку військовозобов’язаних,
  • і могли бути призвані під час мобілізації у разі визнання придатними за результатами повторного медичного огляду ВЛК,
  • за відсутності підстав для відстрочки або бронювання.

Суд звернув увагу, що у зазначений період законодавством не була передбачена підстава для надання відстрочки у зв’язку з недосягненням граничного віку призову для військовозобов’язаних.

Зміни законодавства у 2024 році

Суд також врахував подальші законодавчі зміни.

Скасування статусу «обмежено придатний»

Законом від 21 березня 2024 року № 3621-IX, який набрав чинності 4 травня 2024 року, було:

  • скасовано статус «обмежено придатний до військової служби»;
  • передбачено обов’язкове повторне проходження медичного огляду особами, які мали такий статус.

Строк проходження повторного огляду згодом було продовжено до 5 червня 2025 року.

Зміна граничного призовного віку

Законом від 11 квітня 2024 року № 3633-ІХ, який набрав чинності 18 травня 2024 року, було:

  • змінено граничний призовний вік з 27 до 25 років;
  • уточнено та розширено підстави для надання відстрочки від мобілізації.

Суд зазначив, що після набрання чинності цим законом віковий критерій у 25 років застосовується виключно до визначених законом категорій осіб, зокрема:

  • призовників;
  • осіб, які стали військовозобов’язаними у зв’язку з проходженням базової загальновійськової підготовки або базової військової служби;
  • осіб, звільнених зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону.

Обставини, встановлені судом у конкретній справі

Судами встановлено, що позивач:

  • з 26 квітня 2018 року мав статус військовозобов’язаного;
  • був звільнений від строкової військової служби як «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час»;
  • пройшов повторний медичний огляд ВЛК 7–8 травня 2024 року та був визнаний придатним до військової служби;
  • не мав підстав для відстрочки або бронювання.

Правова оцінка ВС

З урахуванням наведених обставин та норм законодавства, чинних на момент призову, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що:

  • призов позивача на військову службу під час мобілізації було здійснено правомірно;
  • підстави для скасування наказів про призов (прийняття) на військову службу та про зарахування на посаду солдата у військову частину відсутні.

Висновок

Постанова Верховного Суду підтверджує, що оцінка правомірності мобілізації здійснюється з урахуванням:

  • статусу особи як військовозобов’язаного;
  • результатів медичного огляду ВЛК;
  • наявності або відсутності підстав для відстрочки чи бронювання;
  • норм законодавства, чинних на момент призову.

