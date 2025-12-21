Законно ли мобилизовали 23-летнего: что решил Верховный Суд и почему это важно
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело по иску о признании незаконными и отмене приказов о призыве (принятии) на военную службу во время мобилизации и о зачислении на должность солдата в воинскую часть.
Истец оспаривал правомерность своего призыва в 23-летнем возрасте, ссылаясь на отсутствие добровольного согласия на мобилизацию и на то, что он не заключал контракт о прохождении военной службы.
Обстоятельства дела № 460/5251/24
Спорным в деле был вопрос, имел ли право уполномоченный орган осуществить призыв истца во время мобилизации с учетом:
- его возраста (23 года на момент призыва);
- предыдущего медицинского статуса;
- отсутствия заключенного контракта о прохождении военной службы;
- отсутствия добровольного согласия на мобилизацию.
Нормативное регулирование, примененное судом
Суд проанализировал законодательство, действовавшее в период с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2024 года, и указал, что в этот период существовала правовая ситуация, при которой:
- граждане призывного возраста до 27 лет,
- которые были признаны непригодными к военной службе в мирное время и ограниченно пригодными в военное время,
- включались в воинский учет военнообязанных,
- и могли быть призваны во время мобилизации в случае признания пригодными по результатам повторного медицинского осмотра ВВК,
- при отсутствии оснований для отсрочки или бронирования.
Суд обратил внимание, что в указанный период законодательством не было предусмотрено основание для предоставления отсрочки в связи с недостижением предельного призывного возраста для военнообязанных.
Изменения законодательства в 2024 году
Суд также учел последующие законодательные изменения.
Отмена статуса «ограниченно пригодный»
Законом от 21 марта 2024 года № 3621-IX, который вступил в силу 4 мая 2024 года, было:
- отменено статус «ограниченно пригодный к военной службе»;
- предусмотрено обязательное повторное прохождение медицинского осмотра лицами, которые имели такой статус.
Срок прохождения повторного осмотра впоследствии был продлен до 5 июня 2025 года.
Изменение предельного призывного возраста
Законом от 11 апреля 2024 года № 3633-IX, который вступил в силу 18 мая 2024 года, было:
- изменено предельный призывной возраст с 27 до 25 лет;
- уточнены и расширены основания для предоставления отсрочки от мобилизации.
Суд отметил, что после вступления в силу этого закона возрастной критерий в 25 лет применяется исключительно к определенным законом категориям лиц, в частности:
- призывникам;
- лицам, которые стали военнообязанными в связи с прохождением базовой общевойсковой подготовки или базовой военной службы;
- лицам, уволенным со службы в запас в связи с освобождением из плена.
Обстоятельства, установленные судом в конкретном деле
Судами установлено, что истец:
- с 26 апреля 2018 года имел статус военнообязанного;
- был освобожден от срочной военной службы как «непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное время»;
- прошел повторный медицинский осмотр ВВК 7–8 мая 2024 года и был признан пригодным к военной службе;
- не имел оснований для отсрочки или бронирования.
Правовая оценка ВС
С учетом приведенных обстоятельств и норм законодательства, действовавших на момент призыва, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что:
- призыв истца на военную службу во время мобилизации был осуществлен правомерно;
- основания для отмены приказов о призыве (принятии) на военную службу и о зачислении на должность солдата в воинскую часть отсутствуют.
Вывод
Постановление Верховного Суда подтверждает, что оценка правомерности мобилизации осуществляется с учетом:
- статуса лица как военнообязанного;
- результатов медицинского осмотра ВВК;
- наличия или отсутствия оснований для отсрочки или бронирования;
- норм законодательства, действовавших на момент призыва.
