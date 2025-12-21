Законно ли мобилизовали 23-летнего: что решил Верховный Суд и почему это важно

Суд разграничил статус призывника и военнообязанного и применил законодательство, действовавшее на момент мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело по иску о признании незаконными и отмене приказов о призыве (принятии) на военную службу во время мобилизации и о зачислении на должность солдата в воинскую часть.

Истец оспаривал правомерность своего призыва в 23-летнем возрасте, ссылаясь на отсутствие добровольного согласия на мобилизацию и на то, что он не заключал контракт о прохождении военной службы.

Обстоятельства дела № 460/5251/24

Спорным в деле был вопрос, имел ли право уполномоченный орган осуществить призыв истца во время мобилизации с учетом:

его возраста (23 года на момент призыва);

предыдущего медицинского статуса;

отсутствия заключенного контракта о прохождении военной службы;

отсутствия добровольного согласия на мобилизацию.

Нормативное регулирование, примененное судом

Суд проанализировал законодательство, действовавшее в период с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2024 года, и указал, что в этот период существовала правовая ситуация, при которой:

граждане призывного возраста до 27 лет,

которые были признаны непригодными к военной службе в мирное время и ограниченно пригодными в военное время,

включались в воинский учет военнообязанных,

и могли быть призваны во время мобилизации в случае признания пригодными по результатам повторного медицинского осмотра ВВК,

при отсутствии оснований для отсрочки или бронирования.

Суд обратил внимание, что в указанный период законодательством не было предусмотрено основание для предоставления отсрочки в связи с недостижением предельного призывного возраста для военнообязанных.

Изменения законодательства в 2024 году

Суд также учел последующие законодательные изменения.

Отмена статуса «ограниченно пригодный»

Законом от 21 марта 2024 года № 3621-IX, который вступил в силу 4 мая 2024 года, было:

отменено статус «ограниченно пригодный к военной службе»;

предусмотрено обязательное повторное прохождение медицинского осмотра лицами, которые имели такой статус.

Срок прохождения повторного осмотра впоследствии был продлен до 5 июня 2025 года.

Изменение предельного призывного возраста

Законом от 11 апреля 2024 года № 3633-IX, который вступил в силу 18 мая 2024 года, было:

изменено предельный призывной возраст с 27 до 25 лет;

уточнены и расширены основания для предоставления отсрочки от мобилизации.

Суд отметил, что после вступления в силу этого закона возрастной критерий в 25 лет применяется исключительно к определенным законом категориям лиц, в частности:

призывникам;

лицам, которые стали военнообязанными в связи с прохождением базовой общевойсковой подготовки или базовой военной службы;

лицам, уволенным со службы в запас в связи с освобождением из плена.

Обстоятельства, установленные судом в конкретном деле

Судами установлено, что истец:

с 26 апреля 2018 года имел статус военнообязанного;

был освобожден от срочной военной службы как «непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное время»;

прошел повторный медицинский осмотр ВВК 7–8 мая 2024 года и был признан пригодным к военной службе;

не имел оснований для отсрочки или бронирования.

Правовая оценка ВС

С учетом приведенных обстоятельств и норм законодательства, действовавших на момент призыва, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что:

призыв истца на военную службу во время мобилизации был осуществлен правомерно;

основания для отмены приказов о призыве (принятии) на военную службу и о зачислении на должность солдата в воинскую часть отсутствуют.

Вывод

Постановление Верховного Суда подтверждает, что оценка правомерности мобилизации осуществляется с учетом:

статуса лица как военнообязанного;

результатов медицинского осмотра ВВК;

наличия или отсутствия оснований для отсрочки или бронирования;

норм законодательства, действовавших на момент призыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.