  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Законно ли мобилизовали 23-летнего: что решил Верховный Суд и почему это важно

17:11, 21 декабря 2025
Суд разграничил статус призывника и военнообязанного и применил законодательство, действовавшее на момент мобилизации.
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело по иску о признании незаконными и отмене приказов о призыве (принятии) на военную службу во время мобилизации и о зачислении на должность солдата в воинскую часть.

Истец оспаривал правомерность своего призыва в 23-летнем возрасте, ссылаясь на отсутствие добровольного согласия на мобилизацию и на то, что он не заключал контракт о прохождении военной службы.

Обстоятельства дела № 460/5251/24

Спорным в деле был вопрос, имел ли право уполномоченный орган осуществить призыв истца во время мобилизации с учетом:

  • его возраста (23 года на момент призыва);
  • предыдущего медицинского статуса;
  • отсутствия заключенного контракта о прохождении военной службы;
  • отсутствия добровольного согласия на мобилизацию.

Нормативное регулирование, примененное судом

Суд проанализировал законодательство, действовавшее в период с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2024 года, и указал, что в этот период существовала правовая ситуация, при которой:

  • граждане призывного возраста до 27 лет,
  • которые были признаны непригодными к военной службе в мирное время и ограниченно пригодными в военное время,
  • включались в воинский учет военнообязанных,
  • и могли быть призваны во время мобилизации в случае признания пригодными по результатам повторного медицинского осмотра ВВК,
  • при отсутствии оснований для отсрочки или бронирования.

Суд обратил внимание, что в указанный период законодательством не было предусмотрено основание для предоставления отсрочки в связи с недостижением предельного призывного возраста для военнообязанных.

Изменения законодательства в 2024 году

Суд также учел последующие законодательные изменения.

Отмена статуса «ограниченно пригодный»

Законом от 21 марта 2024 года № 3621-IX, который вступил в силу 4 мая 2024 года, было:

  • отменено статус «ограниченно пригодный к военной службе»;
  • предусмотрено обязательное повторное прохождение медицинского осмотра лицами, которые имели такой статус.

Срок прохождения повторного осмотра впоследствии был продлен до 5 июня 2025 года.

Изменение предельного призывного возраста

Законом от 11 апреля 2024 года № 3633-IX, который вступил в силу 18 мая 2024 года, было:

  • изменено предельный призывной возраст с 27 до 25 лет;
  • уточнены и расширены основания для предоставления отсрочки от мобилизации.

Суд отметил, что после вступления в силу этого закона возрастной критерий в 25 лет применяется исключительно к определенным законом категориям лиц, в частности:

  • призывникам;
  • лицам, которые стали военнообязанными в связи с прохождением базовой общевойсковой подготовки или базовой военной службы;
  • лицам, уволенным со службы в запас в связи с освобождением из плена.

Обстоятельства, установленные судом в конкретном деле

Судами установлено, что истец:

  • с 26 апреля 2018 года имел статус военнообязанного;
  • был освобожден от срочной военной службы как «непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное время»;
  • прошел повторный медицинский осмотр ВВК 7–8 мая 2024 года и был признан пригодным к военной службе;
  • не имел оснований для отсрочки или бронирования.

Правовая оценка ВС

С учетом приведенных обстоятельств и норм законодательства, действовавших на момент призыва, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что:

  • призыв истца на военную службу во время мобилизации был осуществлен правомерно;
  • основания для отмены приказов о призыве (принятии) на военную службу и о зачислении на должность солдата в воинскую часть отсутствуют.

Вывод

Постановление Верховного Суда подтверждает, что оценка правомерности мобилизации осуществляется с учетом:

  • статуса лица как военнообязанного;
  • результатов медицинского осмотра ВВК;
  • наличия или отсутствия оснований для отсрочки или бронирования;
  • норм законодательства, действовавших на момент призыва.

