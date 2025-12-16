Воєнний стан не звільняє державу від сплати пені за прострочене відшкодування ПДВ – КАС ВС

Касаційний адміністративний суд пояснив, що пеня нараховується, якщо податковий орган не доведе форс-мажорні обставини.

Воєнний стан не є автоматичною підставою для звільнення держави від сплати пені за прострочене відшкодування ПДВ. Для застосування передбаченого абзацом 2 пункту 200.23 статті 200 Податкового кодексу України винятку контролюючий орган має довести наявність конкретних форс-мажорних обставин, які унеможливили внесення даних до Реєстру заяв про повернення ПДВ та здійснення відшкодування. За відсутності таких доказів пеня нараховується в загальному порядку (120 % облікової ставки НБУ). Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

Суб’єкт господарювання задекларував суми ПДВ до бюджетного відшкодування за період 2022–2023 років. За результатами перевірок податковий орган прийняв рішення про відмову у відшкодуванні, які платник успішно оскаржив у суді. У 2024 році рішення про скасування податкових повідомлень-рішень набрало законної сили, однак узгоджену суму контролюючий орган до Реєстру заяв про відшкодування ПДВ не вніс і не забезпечив її повернення. У зв’язку з цим платник звернувся до суду з позовом про стягнення пені за невідшкодовані суми податку.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в позові. Суд першої інстанції зазначив про невизначеність розміру пені та відсутність внесення даних до Реєстру. Суд апеляційної інстанції акцентував на воєнному стані (з 24 лютого 2022 року, з продовженнями строку дії) і, посилаючись на абз. 2 п. 200.23 ст. 200 ПК України, визнав це достатньою підставою для незастосування пені.

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Суд підкреслив, що положення абз. 2 п. 200.23 ст. 200 ПК України (незастосування пені у разі форс-мажору, зумовленого воєнним станом) не діє автоматично. Контролюючий орган зобов’язаний довести існування конкретних форс-мажорних обставин, які унеможливили виконання обов’язку з внесення даних до Реєстру та проведення відшкодування ПДВ. Сам по собі факт введення і продовження воєнного стану такою підставою не є.

Постанова КАС ВС від 18 листопада 2025 року у справі № 160/16076/24 (провадження № К/990/41560/25).

