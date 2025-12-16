Военное положение не освобождает государство от уплаты пени за просроченное возмещение НДС – КАС ВС

Кассационный административный суд пояснил, что пеня начисляется, если налоговый орган не докажет форс-мажорные обстоятельства.

Военное положение не является автоматическим основанием для освобождения государства от уплаты пени за просроченное возмещение НДС. Для применения предусмотренного абзацем 2 пункта 200.23 статьи 200 Налогового кодекса Украины исключения контролирующий орган должен доказать наличие конкретных форс-мажорных обстоятельств, которые сделали невозможным внесение данных в Реестр заявлений о возврате НДС и осуществление возмещения. При отсутствии таких доказательств пеня начисляется в общем порядке (120 % учетной ставки НБУ). Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Субъект хозяйствования задекларировал суммы НДС к бюджетному возмещению за период 2022–2023 годов. По результатам проверок налоговый орган принял решение об отказе в возмещении, которое плательщик успешно обжаловал в суде. В 2024 году решение об отмене налоговых уведомлений-решений вступило в законную силу, однако согласованную сумму контролирующий орган в Реестр заявлений о возмещении НДС не внес и не обеспечил ее возврат. В связи с этим плательщик обратился в суд с иском о взыскании пени за не возмещенные суммы налога.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске. Суд первой инстанции указал на неопределенность размера пени и отсутствие внесения данных в Реестр. Суд апелляционной инстанции акцентировал внимание на военном положении (с 24 февраля 2022 года, с продлениями срока действия) и, ссылаясь на абз. 2 п. 200.23 ст. 200 НК Украины, признал это достаточным основанием для неприменения пени.

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд подчеркнул, что положение абз. 2 п. 200.23 ст. 200 НК Украины (неприменение пени в случае форс-мажора, обусловленного военным положением) не действует автоматически. Контролирующий орган обязан доказать существование конкретных форс-мажорных обстоятельств, которые сделали невозможным выполнение обязанности по внесению данных в Реестр и проведению возмещения НДС. Сам по себе факт введения и продления военного положения таким основанием не является.

Постановление КАС ВС от 18 ноября 2025 года по делу № 160/16076/24 (производство № К/990/41560/25).

