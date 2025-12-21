Які пільги на комунальні послуги мають учасники бойових дій — повний перелік
Учасники бойових дій в Україні мають право на низку державних пільг, зокрема на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Такі гарантії передбачені законодавством і діють незалежно від регіону проживання.
Про те, на які саме послуги поширюються пільги та хто з членів сім’ї може ними скористатися, розповів Пенсійний фонд.
Яку знижку отримують учасники бойових дій
Особи зі статусом учасника бойових дій мають право на 75-відсоткову знижку на оплату низки житлово-комунальних послуг у межах установлених норм.
Зокрема, пільга поширюється на:
- плату за користування житлом (квартирну плату) — у межах соціальних норм житлової площі:
- 21 кв. м загальної площі на кожну особу, яка проживає в житлі та має право на пільгу, і додатково 10,5 кв. м на сім’ю;
- комунальні послуги, а саме:
- газ, електроенергію, водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів, а також скраплений балонний газ — у межах норм споживання;
- вартість палива, у тому числі рідкого, — для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення, також у межах норм, визначених для населення.
Хто з членів сім’ї також має право на пільгу
Важливо, що пільга на оплату комунальних послуг надається не лише самому учаснику бойових дій, а й членам його сім’ї, якщо вони проживають разом із ним.
До таких осіб належать:
- дружина або чоловік;
- діти віком до 18 років;
- неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I або II групи чи з інвалідністю I групи;
- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та здійснює за нею догляд (за умови, що така особа не перебуває у шлюбі);
- непрацездатні батьки;
- особи, які перебувають під опікою або піклуванням пільговика та проживають разом із ним.
Що варто пам’ятати
Пільги на житлово-комунальні послуги надаються в межах установлених норм, а їх реалізація залежить від правильного оформлення статусу та подання необхідних документів.
Соціальні гарантії для учасників бойових дій залишаються одним із ключових інструментів державної підтримки військових та їхніх родин, особливо в умовах зростання витрат на комунальні послуги.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.