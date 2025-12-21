  1. В Україні
  2. / Суспільство

Які пільги на комунальні послуги мають учасники бойових дій — повний перелік

18:41, 21 грудня 2025
Учасники бойових дій можуть платити менше за комуналку — що саме компенсує держава
Учасники бойових дій в Україні мають право на низку державних пільг, зокрема на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Такі гарантії передбачені законодавством і діють незалежно від регіону проживання.

Про те, на які саме послуги поширюються пільги та хто з членів сім’ї може ними скористатися, розповів Пенсійний фонд.

Яку знижку отримують учасники бойових дій

Особи зі статусом учасника бойових дій мають право на 75-відсоткову знижку на оплату низки житлово-комунальних послуг у межах установлених норм.

Зокрема, пільга поширюється на:

- плату за користування житлом (квартирну плату) — у межах соціальних норм житлової площі:

  • 21 кв. м загальної площі на кожну особу, яка проживає в житлі та має право на пільгу, і додатково 10,5 кв. м на сім’ю;

- комунальні послуги, а саме:

  • газ, електроенергію, водопостачання, водовідведення, вивезення побутових відходів, а також скраплений балонний газ — у межах норм споживання;

- вартість палива, у тому числі рідкого, — для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення, також у межах норм, визначених для населення.

Хто з членів сім’ї також має право на пільгу

Важливо, що пільга на оплату комунальних послуг надається не лише самому учаснику бойових дій, а й членам його сім’ї, якщо вони проживають разом із ним.

До таких осіб належать:

  • дружина або чоловік;
  • діти віком до 18 років;
  • неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I або II групи чи з інвалідністю I групи;
  • особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та здійснює за нею догляд (за умови, що така особа не перебуває у шлюбі);
  • непрацездатні батьки;
  • особи, які перебувають під опікою або піклуванням пільговика та проживають разом із ним.

Що варто пам’ятати

Пільги на житлово-комунальні послуги надаються в межах установлених норм, а їх реалізація залежить від правильного оформлення статусу та подання необхідних документів.

Соціальні гарантії для учасників бойових дій залишаються одним із ключових інструментів державної підтримки військових та їхніх родин, особливо в умовах зростання витрат на комунальні послуги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

