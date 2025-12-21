Какие льготы на коммунальные услуги имеют участники боевых действий — полный перечень

Участники боевых действий могут платить меньше за коммунальные услуги — что именно компенсирует государство

Участники боевых действий в Украине имеют право на ряд государственных льгот, в том числе на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. Такие гарантии предусмотрены законодательством и действуют независимо от региона проживания.

О том, на какие именно услуги распространяются льготы и кто из членов семьи может ими воспользоваться, разъясняет Пенсионныи фонд Украины.

Какую скидку получают участники боевых действий

Лица со статусом участника боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату ряда жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм.

В частности, льгота распространяется на:

- плату за пользование жильем (квартирную плату) — в пределах социальных норм жилои площади:

21 кв. м общеи площади на каждого человека, проживающего в жилье и имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 кв. м на семью;

- коммунальные услуги, а именно:

газ, электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых отходов, а также сжиженныи баллонныи газ — в пределах норм потребления;

с- тоимость топлива, в том числе жидкого, — для лиц, проживающих в домах без центрального отопления, также в пределах норм, установленных для населения.

Кто из членов семьи также имеет право на льготу

Важно, что льгота на оплату коммунальных услуг предоставляется не только самому участнику боевых деиствии, но и членам его семьи, если они проживают вместе с ним.

К таким лицам относятся:

жена или муж;

дети в возрасте до 18 лет;

неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы либо с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляющее за ним уход (при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке);

нетрудоспособные родители;

лица, находящиеся под опекои или попечительством льготника и проживающие вместе с ним.

Что стоит помнить

Льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляются в пределах установленных норм, а их реализация зависит от правильного оформления статуса и подачи необходимых документов.

Социальные гарантии для участников боевых деиствии остаются одним из ключевых инструментов государственной поддержки военных и их семеи, особенно в условиях роста расходов на коммунальные услуги.

