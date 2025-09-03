Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Россия планирует массированные обстрелы Украины несколько раз в неделю, – Зеленский

16:22, 3 сентября 2025
По словам Зеленского, Россия будет убивать там, куда не дотягиваются войска РФ.
Россия планирует массированные обстрелы Украины несколько раз в неделю, – Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного выступления с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что Россия утвердила стратегию регулярных массированных обстрелов Украины, которые будут происходить несколько раз в неделю. Об этом он сказал, комментируя текущую ситуацию с российской агрессией.

«Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска. Мы не должны этого допустить. Здесь ПВО имеет значение», — подчеркнул Зеленский во время встречи с датским премьером.

Он также отметил, что «РФ утвердила основной сценарий – такие удары, как сегодня – несколько раз в неделю».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Украина война Дания Владимир Зеленский обстрел ПВО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео