Россия планирует массированные обстрелы Украины несколько раз в неделю, – Зеленский

По словам Зеленского, Россия будет убивать там, куда не дотягиваются войска РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного выступления с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что Россия утвердила стратегию регулярных массированных обстрелов Украины, которые будут происходить несколько раз в неделю. Об этом он сказал, комментируя текущую ситуацию с российской агрессией.

«Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска. Мы не должны этого допустить. Здесь ПВО имеет значение», — подчеркнул Зеленский во время встречи с датским премьером.

Он также отметил, что «РФ утвердила основной сценарий – такие удары, как сегодня – несколько раз в неделю».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.