Росія планує масовані обстріли України кілька разів на тиждень, – Зеленський

16:22, 3 вересня 2025
За словами Зеленського, Росія вбиватиме там, куди не дотягуються війська РФ.
Росія планує масовані обстріли України кілька разів на тиждень, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час спільного виступу з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен заявив, що Росія затвердила стратегію регулярних масованих обстрілів України, які відбуватимуться кілька разів на тиждень. Про це він сказав, коментуючи поточну ситуацію з російською агресією.

«Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська. Ми не маємо цього допустити. Тут ППО має значення», – наголосив Зеленський під час зустрічі з данською прем’єркою.

Він також зазначив, що «РФ затвердила основний сценарій – такі удари, як сьогодні  – кілька разів на тиждень».

