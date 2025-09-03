Росія планує масовані обстріли України кілька разів на тиждень, – Зеленський

За словами Зеленського, Росія вбиватиме там, куди не дотягуються війська РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський під час спільного виступу з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен заявив, що Росія затвердила стратегію регулярних масованих обстрілів України, які відбуватимуться кілька разів на тиждень. Про це він сказав, коментуючи поточну ситуацію з російською агресією.

«Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська. Ми не маємо цього допустити. Тут ППО має значення», – наголосив Зеленський під час зустрічі з данською прем’єркою.

Він також зазначив, що «РФ затвердила основний сценарій – такі удари, як сьогодні – кілька разів на тиждень».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.