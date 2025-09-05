Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Боец UFC объявил о намерении поучаствовать в президентских выборах и обратился к народу.

Боец UFC Конор Макгрегор объявил о желании баллотироваться на пост президента Ирландии.

В видеообращении он призвал своих сторонников обращаться к местным депутатам и советам, чтобы те поддержали его кандидатуру.

Ролик был снят у здания правительства в Дублине. В частности, Макгрегор резко раскритиковал действующую власть.

«Наших детей отвергли, туризм упадет, опасность растет, а эта власть продолжает игнорировать будущие поколения», — заявил спортсмен.

Назвав себя «мастером боевого искусства» и «человеком решений», Макгрегор попросил граждан поддержать его намерение выдвинуться кандидатом.

«Наши депутаты — это хребет наших общин. Они делают больше для людей, чем те, кто сидит в Ойряхтасе (парламенте). Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене — напишите своему депутату сегодня», — призвал он.

