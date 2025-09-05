Практика судів
Конор Макґреґор заявив про намір балотуватися в президенти Ірландії

08:10, 5 вересня 2025
Боєць UFC оголосив про намір взяти участь у президентських виборах та звернувся до народу.
Конор Макґреґор заявив про намір балотуватися в президенти Ірландії
Боєць UFC Конор Макґреґор оголосив про бажання балотуватися на посаду президента Ірландії.

У відеозверненні він закликав своїх прихильників звертатися до місцевих депутатів та рад, аби ті підтримали його кандидатуру.

Ролик був знятий біля будівлі уряду в Дубліні. Зокрема, Макґреґор різко розкритикував чинну владу.

«Наших дітей відкинуто, туризм занепадає, небезпека зростає, а ця влада продовжує ігнорувати майбутні покоління», — заявив спортсмен.

Назвавши себе «майстром бойового мистецтва» та «людиною рішень», Макґреґор попросив громадян підтримати його намір висунутися кандидатом.

«Наші депутати - це хребет наших громад. Вони роблять більше для людей, ніж ті, хто сидить в Ойряхтасі (парламенті). Якщо ви хочете бачити моє ім’я у бюлетені - напишіть своєму депутату сьогодні», — закликав він.

