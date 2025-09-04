Во Франции началась встреча Коалиции желающих, видео

В встрече Коалиции желающих лично и онлайн примут участие представители 38 стран.

В Елисейском дворце в Париже стартовала встреча «Коалиции желающих». Участие в ней лично и онлайн примут представители 38 стран. Об этом сообщает «Суспільне».

В Елисейском дворце отметили, что физически на встрече присутствуют 10 лидеров, еще 28 — онлайн. Председательствуют на заседании президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Киер Стармер.

Ожидается, что около 15:00 лидеры планируют созвониться с президентом США Дональдом Трампом.

