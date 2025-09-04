Практика судов
Макрон, Зеленский и европейские лидеры проведут переговоры с Трампом после саммита в Париже

08:47, 4 сентября 2025
Президент Украины заявил, что во время разговора с Трампом планирует поднять вопрос дополнительных санкций против России.
Макрон, Зеленский и европейские лидеры проведут переговоры с Трампом после саммита в Париже
Источник фото: AP
Президент Украины Владимир Зеленский, его французский коллега Эммануэль Макрон и ряд европейских лидеров в четверг, 4 сентября, пообщаются с Дональдом Трампом после саммита «коалиции желающих» по гарантиям безопасности для Украины, пишет BFMTV.

Саммит в Париже начнется в 10:30 по местному времени. В нем примут участие Владимир Зеленский, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министры: Финляндии Александр Стубб, Дании Метте Фредериксен и Польши Дональд Туск. Часть лидеров присоединится в формате видеоконференции.

В 14:00 по французскому времени состоится телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а уже в 15:00 в Елисейском дворце запланирована совместная пресс-конференция.

Накануне, в среду, президент Зеленский прибыл в Париж, где поужинал с Эммануэлем Макроном для подготовки к саммиту. Украинский лидер заявил, что во время разговора с Трампом планирует поднять вопрос дополнительных санкций против России.

«Коалиция желающих», которую возглавляют Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объединяет около 30 государств, преимущественно европейских. Она направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины, а в будущем — на развертывание войск в Украине, чтобы сдерживать Россию от любой новой агрессии.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
