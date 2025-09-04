Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть переговори з Трампом після саміту у Парижі

08:47, 4 вересня 2025
Президент України заявив, що під час розмови з Трампом планує підняти питання додаткових санкцій проти Росії.
Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть переговори з Трампом після саміту у Парижі
Джерело фото: AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський, його французький колега Еммануель Макрон та низка європейських лідерів у четвер, 4 вересня, поспілкуються з Дональдом Трампом після саміту «коаліції охочих» щодо гарантій безпеки для України, пише BFMTV.

Саміт у Парижі розпочнеться о 10:30 за місцевим часом. Участь у ньому візьмуть Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, прем’єр-міністри: Фінляндії Александер Стубб, Данії Метте Фредеріксен та Польщі Дональд Туск. Частина лідерів приєднається у форматі відеоконференції.

О 14:00 за французьким часом відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, а вже о 15:00 у Єлисейському палаці запланована спільна пресконференція.

Напередодні у середу Президент Зеленський прибув до Парижа, де мав вечерю з Еммануелем Макроном для підготовки до саміту. Український лідер заявив, що під час розмови з Трампом планує підняти питання додаткових санкцій проти Росії.

«Коаліція охочих», яку очолюють Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, об’єднує близько 30 держав, переважно європейських. Вона має на меті надавати підтримку Збройним Силам України, а в майбутньому — розгорнути війська в Україні, щоб стримувати Росію від будь-якої нової агресії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп війна Володимир Зеленський Емманюель Макрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Гетманцев пообіцяв прибрати з законопроекту про криптоактиви слідчі повноваження регулятора ринку, які «надто втручаються в права громадян»

Законопроект про ринок криптоактивів у нинішній редакції наділяє регуляторний орган повноваженнями, характерними для органів досудового розслідування: огляд приміщень, отримання інформації, документів, носіїв даних та інших матеріалів, збір доказів, опитування свідків.

У Раді пояснили введення «броні» для розшукуваних ТЦК чоловіків: «Інженерів, які прийшли робити дрони, забирають біля воріт підприємств ТЦК, поки вони не встигли забронюватися»

Депутати вказали, що цей закон потрібен для того, щоб чоловіки «могли нормально оновити дані, зареєструватися в «резервах», «арміях», пройти ВЛК, без ризику опинитися на «Десні» замість того, щоб опинитися в цехах», однак, на думку депутатів, потрібно одночасно говорити і про підвищення мобілізації.

Повагу до суду будуть забезпечувати штрафами для учасників процесу – Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про забезпечення поваги до суду – її будуть забезпечувати штрафами і стягненнями з учасників процесу.

Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео