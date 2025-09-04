Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть переговори з Трампом після саміту у Парижі

Президент України заявив, що під час розмови з Трампом планує підняти питання додаткових санкцій проти Росії.

Джерело фото: AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський, його французький колега Еммануель Макрон та низка європейських лідерів у четвер, 4 вересня, поспілкуються з Дональдом Трампом після саміту «коаліції охочих» щодо гарантій безпеки для України, пише BFMTV.

Саміт у Парижі розпочнеться о 10:30 за місцевим часом. Участь у ньому візьмуть Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, прем’єр-міністри: Фінляндії Александер Стубб, Данії Метте Фредеріксен та Польщі Дональд Туск. Частина лідерів приєднається у форматі відеоконференції.

О 14:00 за французьким часом відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, а вже о 15:00 у Єлисейському палаці запланована спільна пресконференція.

Напередодні у середу Президент Зеленський прибув до Парижа, де мав вечерю з Еммануелем Макроном для підготовки до саміту. Український лідер заявив, що під час розмови з Трампом планує підняти питання додаткових санкцій проти Росії.

«Коаліція охочих», яку очолюють Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, об’єднує близько 30 держав, переважно європейських. Вона має на меті надавати підтримку Збройним Силам України, а в майбутньому — розгорнути війська в Україні, щоб стримувати Росію від будь-якої нової агресії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.