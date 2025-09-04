Практика судов
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

14:00, 4 сентября 2025
Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.
Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект
Верховная Рада 4 сентября приняла за основу законопроект 13355, которым предлагается исключить возможность подачи учреждением по предоставлению психиатрической помощи заявлений об ограничении гражданской дееспособности физического лица и о признании физического лица недееспособным. В пояснительной записке к проекту обоснование указанного предложения не предоставлено.

Напомним, действующий Гражданский процессуальный кодекс предусматривает, что заявление об ограничении гражданской дееспособности физического лица и о признании физического лица недееспособным может быть подано членами его семьи, органом опеки и попечительства, учреждением по предоставлению психиатрической помощи.

Как отметило Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, исключение психиатрических учреждений из числа заявителей, которые могут подать в суд указанные заявления, является дискуссионным.

В частности, это не согласуется с подходами, рекомендованными европейскими стандартами в сфере защиты лиц с психическими расстройствами, которые подчеркивают необходимость создания максимально эффективных механизмов выявления и защиты таких лиц.

Так, в Рекомендациях Комитета Министров Совета Европы Rec(2004)10 о защите прав человека и достоинства лиц с психическими расстройствами установлено, что медицинские учреждения могут инициировать соответствующие меры защиты, но всегда под контролем судебных органов.

Кроме того, согласно ст. 19 Закона «О психиатрической помощи» и ст. 339 ГПК решение о применении такого принудительного медицинского мероприятия, как принудительная госпитализация, принимается судом по заявлению представителя учреждения психиатрической помощи. В связи с этим логично было бы сохранить за такими учреждениями и право подачи заявлений об ограничении гражданской дееспособности физического лица и о признании физического лица недееспособным.

Также данным законопроектом и связанным с ним законопроектом 13354 предлагается предоставить право недееспособному лицу самостоятельно обращаться в суд с заявлением об освобождении назначенного ему опекуна от его полномочий.

Соответственно предложено в ГПК предусмотреть процедуру освобождения судом опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным, его адвоката или члена его семьи.

Вместе с тем, по мнению ГНЭУ ВР, целесообразно определить основания, по которым лицо, признанное недееспособным, или член его семьи имели бы такое право, чтобы избежать рисков ухудшения положения недееспособного лица в связи с необоснованным освобождением опекуна, который добросовестно выполняет свои обязанности.

Автор: Наталя Мамченко

Верховная Рада Украины законопроект

