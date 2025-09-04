Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — депутати підтримали законопроект

Верховна Рада підтримала законопроект, яким депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Верховна Рада 4 вересня прийняла за основу законопроекту 13355, яким пропонується виключити можливість подання закладом з надання психіатричної допомоги заяв про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та про визнання фізичної особи недієздатною. У пояснювальній записці до проекту обґрунтування вказаної пропозиції не надано.

Нагадаємо, чинний Цивільний процесуальний кодекс передбачає, що заяву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та про визнання фізичної особи недієздатною може бути подано членами її сім’ї, органом опіки та піклування, закладом з надання психіатричної допомоги.

Як зауважило Головне науково-експертне управління Верховної Ради, виключення психіатричних закладів з кола заявників, які можуть подати до суду зазначені заяви, є дискусійним.

Зокрема, це не узгоджується з підходами, рекомендованими європейськими стандартами у сфері захисту осіб із психічними розладами, які наголошують на необхідності створення максимально ефективних механізмів виявлення та захисту таких осіб.

Так, у Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи Rec(2004)10 щодо захисту прав людини та гідності осіб з психічними розладами, встановлено, що медичні установи можуть ініціювати відповідні заходи захисту, але завжди під контролем судових органів.

Крім того, відповідно до ст. 19 Закону «Про психіатричну допомогу» та ст. 339 ЦПК рішення про застосування такого примусового заходу медичного характеру як примусова госпіталізація приймається судом за заявою представника закладу з надання психіатричної допомоги. У зв’язку з цим було б логічним зберегти за зазначеними закладами і право подання заяв про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та про визнання фізичної особи недієздатною.

Також цим законопроектом та пов’язаним із ним законопроектом 13354 пропонується надати право недієздатній особі самостійно звертатись до суду із заявою про звільнення призначеного їй опікуна від його повноважень.

Відповідно запропоновано у ЦПК передбачити процедуру звільнення судом опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною, її адвоката чи члена її сім’ї.

Водночас, на думку ГНЕУ ВР, було б доцільним визначити підстави, з яких особа, яка визнана недієздатною, або член її сім’ї мали б таке право з метою уникнення ризиків погіршення становища недієздатної особи у зв’язку з безпідставним звільненням опікуна, який добросовісно виконує свої обов’язки.

Автор: Наталя Мамченко

