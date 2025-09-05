В Чернигове будут судить заключенного СИЗО, который продавал оружие и боеприпасы

Человек, отбывая наказание, дистанционно продавал автомат, боеприпасы и гранаты.

Будут судить заключенного Черниговского СИЗО, который продавал оружие и боеприпасы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что заключенный Черниговского следственного изолятора, отбывавший наказание за кражу и грабеж, дистанционно сбывал боевой автомат АКМС, 30 боевых патронов с пулями со стальными сердечниками и все необходимые составляющие для оборонительной осколочной ручной гранаты Ф-1 и ручной осколочной гранаты дистанционного действия РГД-5.

Оружие и боеприпасы мужчина приобрел еще до своего заключения. Для «безопасного» хранения закопал под деревом на открытом участке лесного массива возле дома в городе Чернигове.

После получения денежных средств на подконтрольные банковские карты обвиняемый сообщил покупателю о местонахождении «скрытой закладки», указав точные координаты.

Во время обыска камеры мужчины в следственном изоляторе были обнаружены и изъяты мобильный телефон, SIM-карты, а также блокнот с «черновыми записями», касающимися преступной деятельности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

