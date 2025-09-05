Практика судів
  1. В Україні

У Чернігові судитимуть в’язня СІЗО, який продавав зброю та боєприпаси

07:00, 5 вересня 2025
Чоловік, відбуваючи покарання, дистанційно продавав автомат, боєприпаси та гранати.
Судитимуть в’язня Чернігівського СІЗО, який продавав зброю та боєприпаси. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що в’язень Чернігівського слідчого ізолятору, який відбував покарання за крадіжку та грабіж, дистанційно збув бойовий автомат АКМС, 30 бойових патронів з кулями зі сталевими сердечниками та всі необхідні складові для оборонної осколкової ручної гранати Ф-1 і ручної осколкової гранати дистанційної дії РГД-5.

Зброю на боєприпаси чоловік придбав ще до свого ув’язнення. Для «безпечного» зберігання закопав під деревом на відкритій ділянці лісового масиву поблизу будинку в місті Чернігові.

Після отримання грошових коштів на підконтрольні банківські картки, обвинувачений повідомив покупцю про місцезнаходження «прихованої закладки», вказавши точні координати.

Під час обшуку камери чоловіка в слідчому ізоляторі виявлено та вилучено мобільний телефон, сім карти, а також блокнот з «чорновими записами», які стосуються злочинної діяльності. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

прокуратура зброя СІЗО Чернігів боєприпаси

