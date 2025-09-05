Практика судов
Лондонский суд разрешил экс-жене Владимира Потанина Наталии потребовать половину его акций «Норникеля»

08:28, 5 сентября 2025
Бывшая жена миллиардера Владимира Потанина Наталья попробует отсудить у него часть состояния, которым он владеет.
Апелляционный суд Лондона разрешил Наталии Потаниной подать иск против бывшего мужа — российского миллиардера Владимира Потанина. Таким образом экс-супруга олигарха получила право претендовать на часть его акций «Норникеля». Об этом сообщает Reuters.

Еще в 2019 году Высокий суд Лондона отказал Потаниной в подаче иска, мотивируя это риском создания «разводного туризма». Однако Апелляционный суд решил, что экс-супруга бизнесмена в значительной степени разорвала связи с Россией и теперь имеет право обращаться к британскому правосудию.

«Разница между присужденной ей долей имущества и долей, оставшейся у мужа, была существенной; не менее значительной является разница между тем, что она получила в России, и тем, что могла бы получить в Великобритании», — говорится в постановлении.

Владимир и Наталия Потанины развелись в 2014 году, но споры о разделе имущества продолжаются до сих пор. Истец требует половину доли Потанина в «Норникеле» (сейчас 37% акций, оцениваемых почти в $9 млрд), половину дивидендов с 2014 года, а также половину недвижимости в России, на которую супруги потратили $150 млн.

Ранее российские суды отказались делить пакет акций «Норникеля». Впоследствии, в 2021 году, лондонский суд согласился рассмотреть апелляцию Потаниной.

Адвокаты женщины утверждают, что после развода в России она получила лишь $41,5 млн — менее 1% общей стоимости семейных активов. Сам олигарх настаивает, что экс-супруга получила $84 млн и отрицает какую-либо их связь с Великобританией.

