Лондонський суд дозволив екс-дружині російського олігарха Потаніна вимагати половину його акцій «Норнікелю»

Колишня дружина мільярдера Володимира Потаніна Наталія спробує відсудити у нього частину статків, якими він володіє.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд Лондона дозволив Наталії Потаніній подати позов проти колишнього чоловіка — російського мільярдера Володимира Потаніна. Таким чином ексдружина олігарха отримала право претендувати на частину його акцій «Норнікеля». Про це повідомляє Reuters.

Ще у 2019 році Високий суд Лондона відмовив Потаніній у поданні позову, мотивуючи це ризиком створення «розлучного туризму». Втім, Апеляційний суд вирішив, що ексдружина бізнесмена значною мірою розірвала зв’язки з Росією і тепер має право звертатися до британської юстиції.

«Різниця між присудженою їй часткою майна та часткою, що залишилася у чоловіка, була суттєвою; не менш значною є різниця між тим, що вона отримала в Росії, і тим, що могла б отримати у Великій Британії», — йдеться у постанові.

Володимир і Наталія Потаніни розлучилися у 2014 році, але суперечки щодо поділу майна тривають досі. Позивачка вимагає половину частки Потаніна в «Норнікелі» (нині 37% акцій, що оцінюються майже у $9 млрд), половину дивідендів із 2014 року, а також половину нерухомості в Росії, на яку подружжя витратило $150 млн.

Раніше російські суди відмовилися ділити пакет акцій «Норнікеля». Згодом, у 2021 році, лондонський суд погодився розглянути апеляцію Потаніної.

Адвокати жінки стверджують, що після розлучення в Росії вона отримала лише $41,5 млн — менше 1% від загальної вартості сімейних активів. Сам олігарх наполягає, що ексдружина отримала $84 млн і заперечує будь-який їхній зв’язок із Великою Британією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.