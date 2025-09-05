Практика судов
Налоговики объяснили, в какой форме должны возвращаться деньги покупателям за товар

07:18, 5 сентября 2025
Стало известно, предусмотрена ли действующим законодательством обязанность возвращать средства в той форме, в которой производился расчет при продаже товаров.
Государственная налоговая служба напомнила правила возврата средств потребителям при расторжении договора купли-продажи и обмене товаров.

В ведомстве отмечают: наиболее удобно для учета торговой выручки возвращать деньги в той же форме, в которой проводился расчет при покупке — наличными или безналично. В то же время закон не запрещает менять форму возврата (например, вместо наличных — перевод на карту), но только с предварительного согласия покупателя.

Согласно ч. 3 ст. 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», при расторжении договора деньги должны быть возвращены в день расторжения, а если это невозможно — по договоренности сторон, но не позднее чем через 7 дней.

В то же время товар надлежащего качества можно обменять, если он не был в использовании, сохранен его товарный вид, ярлыки, пломбы и предоставлен расчетный документ (бумажный, QR-код с ПРРО или электронный чек).

Таким образом, предприниматели могут возвращать средства как в первоначальной форме, так и в измененной (наличные/безналичные), но только по согласованию с покупателем и в пределах установленных законом сроков.

налоговая ГНС налоги

