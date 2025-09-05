Податківці пояснили, у якій формі мають повертатися кошти покупцям за товар

Стало відомо, чи передбачено чинним законодавством обов’язок повертати кошти у тій формі, в якій здійснювався розрахунок при продажу товарів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба нагадала правила повернення коштів споживачам при розірванні договору купівлі-продажу та обміні товарів.

У відомстві зазначають: найзручніше для обліку торговельної виручки повертати гроші у тій самій формі, в якій проводився розрахунок під час купівлі — готівкою чи безготівково. Водночас закон не забороняє змінювати форму повернення (наприклад, замість готівки — переказ на картку), але лише за попередньою згодою покупця.

Згідно з ч. 3 ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», при розірванні договору гроші мають бути повернуті в день розірвання, а якщо це неможливо — за домовленістю сторін, але не пізніше ніж через 7 днів.

Водночас товар належної якості можна обміняти, якщо він не був у використанні, збережено його товарний вигляд, ярлики, пломби та надано розрахунковий документ (паперовий, QR-код з ПРРО або електронний чек).

Таким чином, підприємці можуть повертати кошти як у первісній формі, так і у зміненій (готівка/безготівково), але лише за погодженням із покупцем і в межах встановлених законом строків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.