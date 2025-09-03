Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном, відео

Володимир Зеленський також візьме участь у робочій вечері.

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня прибув до Парижу зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Серед тем переговорів — ситуація на полі бою. Президент Франції засвідчить підтримку справедливого й міцного миру в Україні, додали в Єлисейському палаці.

