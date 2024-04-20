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В Британии с конвейера сошел самый смертоносный прототип танка: видео

18:26, 20 апреля 2024
После тестирований Британия планирует изготовить 140 новейших танков Challenger 3.
В Британии с конвейера сошел самый смертоносный прототип танка: видео
Источник фото: army.mod.uk
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Британская армия сделала огромный шаг в развитии своих оборонных возможностей, представив новейший танк Challenger 3, который возглавит военную технику страны. Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс, пишет британская армия.

"Это первый полностью британский танк за 22 года - Challenger 3. Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории британской армии, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты Британии", - отметил Шаппс.

Отмечается, что Challenger 3 станет "самой смертоносной" боевой машиной в истории британской военной техники, благодаря передовой огневой мощи, защите и мобильности. Он может развивать скорость до 60 км/ч и вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой с более высокой начальной скоростью снаряда и большей пробивной способностью, чем его предшественник Challenger 2.

Кроме того, новая модульная броня и система активной защиты делают Challenger 3 одним из самых защищенных танков в Европе. Первый из восьми прототипов уже прошел испытания и демонстрирует свои возможности, а остальные также будут подвергнуты тестированию перед изготовлением планируемых 140 танков для британской армии.

Источник видео: Тwitter / Rt Hon Grant Shapps MP

 

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