Дания впервые за 50 лет ослабляет ограничения на аборты

Женщины в Дании имеют право прервать беременность до 18-й недели.

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Правительство Дании объявило об историческом решении - ослабление ограничений на аборты в стране. Согласно новой инициативе, женщинам предоставляется право прервать беременность до 18-й недели, что является существенным увеличением срока по сравнению с предыдущими ограничениями, которые составляли 12 недель. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Правительство также изменит законодательство, чтобы позволить девушкам от 15 до 17 лет делать аборт без согласия родителей. Это шаг, направленный на укрепление прав женщин, как отметила министр по вопросам гендерного равенства Мари Бьерре. Она считает, что этот день стал историческим для равноправия женщин, особенно в контексте мировых тенденций к ослаблению абортных законов.

Ограничения на аборты введены в Дании еще в 1973 году, когда аборты после 12 недели представляли большой риск. Теперь, по словам министра здравоохранения Софи Лоде, время изменить правила, чтобы они соответствовали современным реалиям.

Решение об ослаблении ограничений на аборты согласовано между тремя партиями правительства и двумя левыми группами оппозиции. Ожидается, что инициатива будет поддержана парламентом, поскольку правительство имеет достаточное большинство. Новые правила должны вступить в силу с 1 июня 2025 года.

Согласно данным Датского управления данных здравоохранения, общее количество абортов в стране за последние годы оставалось стабильным. Это свидетельствует о том, что изменение законодательства не привело к значительному увеличению количества абортов.

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