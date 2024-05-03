Данія вперше за 50 років послаблює обмеження на аборти

Жінки в Данії мають право перервати вагітність до 18-го тижня.

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Уряд Данії оголосив про історичне рішення – послаблення обмежень на аборти в країні. Згідно з новою ініціативою, жінкам надається право перервати вагітність до 18-го тижня, що є суттєвим збільшенням строку у порівнянні з попередніми обмеженнями, які становили 12 тижнів. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Уряд також змінить законодавство, щоб дозволити дівчатам від 15 до 17 років робити аборт без згоди батьків. Це крок, спрямований на зміцнення прав жінок, як зазначила міністерка із питань гендерної рівності Марі Б’єрре. Вона вважає, що цей день став історичним для рівноправності жінок, особливо у контексті світових тенденцій до послаблення абортних законів.

Обмеження на аборти введені в Данії ще у 1973 році, коли аборти після 12 тижня становили великий ризик. Тепер, за словами міністерки охорони здоров’я Софі Лоде, час змінити правила, щоб вони відповідали сучасним реаліям.

Рішення про послаблення обмежень на аборти узгоджене між трьома партіями уряду та двома лівими групами опозиції. Очікується, що ініціатива буде підтримана парламентом, оскільки уряд має достатню більшість. Нові правила мають набути чинності з 1 червня 2025 року.

Згідно з даними Данського управління даних охорони здоров’я, загальна кількість абортів у країні за останні роки залишалася стабільною. Це свідчить про те, що зміна законодавства не призвела до значного збільшення кількості абортів.

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