В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиации на границе с россией

В Норвегии обнаружены следы радиоактивного цезия-137 на границе с россией, возможный источник - ядерные испытания.

Согласно информации издания The Barents Observer, Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) зафиксировало повышение уровня радиации на границе с россией. На двух станциях радиационного мониторинга, Викшьофьелль и Сванховд, обнаружены следы цезия-137, радиоактивного изотопа, образующегося в результате распада урана-235, который используется в атомных реакторах и ядерном оружии. Об этом сообщает The Barents Observer.

Несмотря на то, что уровень цезия-137 был низким, около 5 микробеккерелей на кубический метр, он превышал обычные показатели. Радиоактивный изотоп был обнаружен между 9 и 12 сентября только на станциях вблизи норвежско-российской границы. Другие посты наблюдения в северной Норвегии и Лапландии не фиксировали повышения уровня радиации. Также не было сообщений об обнаружении цезия-137 на территории россии.

Заместитель начальника подразделения по чрезвычайным ситуациям DSA Бредо Меллер отметил, что цезий-137 также может быть следствием лесных пожаров или загрязнения от аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, а также ядерных испытаний до 1962 года. Однако точный источник загрязнения остается неизвестным.

Другими возможными источниками цезия-137 могут быть атомные ледоколы и подводные лодки, работающие в Баренцевом море, или испытания российской ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Известно, что летом и в начале осени на архипелаге Новая Земля активно работали российские ядерные специалисты, и специальные суда «Росатома» были замечены в регионе. Официальных подтверждений относительно испытаний «Буревестника» пока не поступало.

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