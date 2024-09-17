У Норвегії зафіксували підвищення рівня радіації на кордоні з росією

У Норвегії виявлено сліди радіоактивного цезію-137 на кордоні з росією, можливе джерело - ядерні випробування.

Згідно з інформацією видання The Barents Observer, Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) зафіксувало підвищення рівня радіації на кордоні з росією. На двох станціях радіаційного моніторингу, Вікшьофьелль та Сванховд, виявлено сліди цезію-137, радіоактивного ізотопу, що утворюється в результаті розпаду урану-235, який використовується в атомних реакторах та ядерній зброї. Про це повідомляє The Barents Observer.

Попри те, що рівень цезію-137 був низьким, близько 5 мікробеккерелів на кубічний метр, він перевищував звичайні показники. Радіоактивний ізотоп був виявлений між 9 і 12 вересня тільки на станціях поблизу норвезько-російського кордону. Інші пости спостереження в північній Норвегії та Лапландії не фіксували підвищення рівня радіації. Також не було повідомлень про виявлення цезію-137 на території росії.

Заступник начальника підрозділу з надзвичайних ситуацій DSA Бредо Меллер зазначив, що цезій-137 також може бути наслідком лісових пожеж або забруднення від аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року, а також ядерних випробувань до 1962 року. Однак точне джерело забруднення залишається невідомим.

Іншими можливими джерелами цезію-137 можуть бути атомні криголами та підводні човни, що працюють у Баренцевому морі, або випробування російської ракети з ядерним двигуном «Буревісник». Відомо, що влітку та на початку осені на архіпелазі Нова Земля активно працювали російські ядерні фахівці, і спеціальні судна «Росатома» були помічені в регіоні. Офіційних підтверджень щодо випробувань «Буревісника» поки що не надходило.

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