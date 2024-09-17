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Відкривали на чоловіків кримінальне провадження, щоб вони уникли мобілізації — на Рівненщині викрили схему

17:48, 17 вересня 2024
На Рівненщині староста округу та правоохоронець організували схему уникнення мобілізації
Відкривали на чоловіків кримінальне провадження, щоб вони уникли мобілізації — на Рівненщині викрили схему
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру старості одного з округів Радивилівської міської ради у Рівненській області та місцевому правоохоронцю, які організували заробіток на ухилянтах. Про це поінформував офіційний сайт ДБР.

Староста згідно зі своїми повноваженнями видавав повістки щодо виклику чоловіків до військкомату. Під час видачі повісток він натякав, що може допомогти з ухиленням від військової служби.

Схема полягала в тому, що його знайомий правоохоронець штучно відкривав на військовозобов’язаного кримінальне провадження, за яким йому могло бути призначене умовне покарання строком на 1-2 роки. На час слідства та на термін відбування покарання «клієнти» уникали мобілізації.

«Послуга» коштувала у середньому  100 тис. грн, проте якщо військовозобов’язаний вже перебував у розшуку за матеріалами ТЦК, то сума зростала майже на 10%», - повідомили у Бюро.

Там додають, що схема діяла з березня до травня 2024 року, коли було затримано «на гарячому» правоохоронця. Наразі його вже звільнено зі служби.

Працівники ДБР викрили 5 оборудок, які встигли провести фігуранти. Слідство триває, встановлюються повне коло причетних осіб та всі факти протиправної діяльності.

Старості та правоохоронцю повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Обом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 млн. 200 тис. грн для правоохоронця та 900 тис. грн – для старости.

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