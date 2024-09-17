Открывали на мужчин уголовное производство, чтобы они избежали мобилизации — в Ровенской области разоблачили схему

В Ровенской области староста округа и правоохранитель организовали схему избегания мобилизации.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении старости одного из округов Радивиловского городского совета в Ровенской области и местному правоохранителю, организовавших заработок на уклонистах. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Староста согласно своим полномочиям выдавал повестки о вызове мужчин в военкомат. При выдаче повесток он намекал, что может помочь с уклонением от военной службы.

Схема заключалась в том, что его знакомый правоохранитель искусственно открывал на военнообязанного уголовное производство, по которому ему могло быть назначено условное наказание сроком на 1-2 года. На время следствия и срока отбывания наказания «клиенты» избегали мобилизации.

«Услуга» стоила в среднем 100 тыс. грн, однако если военнообязанный уже находился в розыске по материалам ТЦК, то сумма росла почти на 10%», - сообщили в Бюро.

Там добавляют, что схема действовала с марта по май 2024 года, когда был задержан «на горячем» правоохранитель. Сейчас он уже уволен со службы.

Работники ГБР разоблачили 5 сделок, которые успели провести фигуранты. Следствие продолжается, устанавливаются полный круг причастных и все факты противоправной деятельности.

Старосте и правоохранителю сообщено о подозрении. Ем грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Обоим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн. 200 тыс. грн для правоохранителя и 900 тыс. грн - для старосты.

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