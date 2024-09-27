Мощный ураган Хелен обрушился на Флориду, есть погибшие — видео

Из-за Хелен во Флориде закрыли все школы и предприятия, а также отменили все авиарейсы.

На побережье американского полуострова Флорида обрушился ураган Хелен, который является самым мощным в истории округа Биг-Бэнд, пишет CNN.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис сообщил, что один человек погиб после того, как дорожный знак упал и врезался в автомобиль, ехавший по межштатной автомагистрали № 4 — неподалеку от города Ибор-Сити.

Кроме того, в Аламо, что в штате Джорджия, двое людей погибли после того, как попали в торнадо, вызванное ураганом.

Из-за Хелен во Флориде закрыли все школы и предприятия, а также отменили все авиарейсы. Сильные ветры, вызванные ураганом, привели к перебоям в подаче электроэнергии.

Власти уже эвакуировали более 32 000 людей.

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