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В Германии ходят в школы более 200 тысяч украинских детей

19:42, 14 ноября 2024
В целом Германия приняла более миллиона украинцев, которые спасаются от войны, заявил посол.
В Германии ходят в школы более 200 тысяч украинских детей
Источник фото: freepik.com
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Более 200 тысяч украинских детей посещают школы в ФРГ на сегодняшний день, а в целом Германия приняла более миллиона украинцев, которые спасаются от войны.

Как пишет Интерфакс-Украина, об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер.

«Я думаю, что сегодня более 200 тысяч украинских детей ходят в школу в Германии, и эти дети станут важным мостом, когда речь заходит о будущем сотрудничестве между Германией, ЕС и Украиной», - сказал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что по данным Евростата, Евросоюз предоставляет временную защиту 4,19 млн украинцев.

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Германия дети школа

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