Практика судів
  1. У світі

У Німеччині ходять у школи понад 200 тисяч українських дітей

19:42, 14 листопада 2024
Загалом Німеччина прийняла понад мільйон українців, які рятуються від війни, заявив посол.
У Німеччині ходять у школи понад 200 тисяч українських дітей
Джерело фото: freepik.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Понад 200 тисяч українських дітей відвідують школи у ФРН на сьогодні, а загалом Німеччина прийняла понад мільйон українців, які рятуються від війни.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

«Я думаю, що сьогодні понад 200 тисяч українських дітей ходять до школи в Німеччині, і ці діти стануть важливим мостом, коли мова заходить про майбутню співпрацю між Німеччиною, ЄС та Україною», - сказав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за даними Євростату, Євросоюз надає тимчасовий захист 4,19 млн українців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина діти школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро за прийнятий закон про угоди корупціонерів зі слідством та інші реформи

Оскільки Україна виконала вимоги Єврокомісії, зокрема, щодо прийняття закону, за яким корупціонери зможуть уникнути в’язниці, то отримає відповідні кошти, частина з яких – позика.

НАЗК попросило Верховну Раду перенести запуск закону про лобіювання, щоб донори встигли допомогти зі створенням Реєстру лобістів

НАЗК попросило відкласти запуск Реєстру лобістів, бо у бюджеті на це немає коштів, і потрібна допомога міжнародних донорів.

Конкурс до ВАКС – етап тестування на знання норм права подолали всього 74 кандидати зі 100

А 13 претендентів на посади суддів Антикорупційного суду взагалі не з’явилися на тестування.

Немобілізовані позичальники-учасники бойових дій не звільняються від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що норми про звільнення від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом стосуються виключно мобілізованих позичальників.

Міноборони готує законопроект про умови демобілізації – Роман Костенко

Законопроект планують підготувати до 18 грудня 2024 року, зазначив секретар Комітету з нацбезпеки Роман Костенко.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Дашутін
    Ігор Дашутін
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ольга Кашпур
    Ольга Кашпур
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді