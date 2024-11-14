У Німеччині ходять у школи понад 200 тисяч українських дітей

Загалом Німеччина прийняла понад мільйон українців, які рятуються від війни, заявив посол.

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Понад 200 тисяч українських дітей відвідують школи у ФРН на сьогодні, а загалом Німеччина прийняла понад мільйон українців, які рятуються від війни.

Як пише Інтерфакс-Україна, про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

«Я думаю, що сьогодні понад 200 тисяч українських дітей ходять до школи в Німеччині, і ці діти стануть важливим мостом, коли мова заходить про майбутню співпрацю між Німеччиною, ЄС та Україною», - сказав він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за даними Євростату, Євросоюз надає тимчасовий захист 4,19 млн українців.

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