Євросоюз надає тимчасовий захист 4,19 млн українців — дані Євростату

Кількість українців, які отримали статус тимчасового захисту в ЄС, зросла на 33 тисячі осіб.

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У Євросоюзі продовжує зростати кількість українців, які виїхали через війну та отримали статус тимчасового захисту. За даними Євростату, в вересні цей показник збільшився на 33 тисячі осіб, загальна кількість таких бенефіціарів досягла 4,19 мільйона.

Найбільший приріст спостерігається в Німеччині, куди у вересні приїхали 7 005 українців. Польща прийняла 4 645 осіб, а Іспанія — 3 170. Водночас, у Франції кількість осіб з Україною, які отримали тимчасовий захист, зменшилась на 570 осіб, а в Італії — на 10 осіб.

Серед лідерів за кількістю бенефіціарів тимчасового захисту залишаються Німеччина (1,12 млн осіб), Польща (979 835 осіб) і Чехія (378 480 осіб). Найвище співвідношення одержувачів на тисячу осіб населення виявлено в Чехії (34,7), Литві (28,1) та Польщі (26,8).

За даними Євростату, понад 98,3% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС, є українцями. Серед них 45% — це жінки, 32,3% — діти, і 22,7% — чоловіки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», через відключення світла українці масово виїжджають за кордон – Нацбанк прогнозує кадровий дефіцит.

Нагадаємо, близько 8 млн українців не працюють – Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів. Україна потребує додаткових 4,5 мільйона працівників.

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