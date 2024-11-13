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Евросоюз предоставляет временную защиту 4,19 млн украинцев – данные Евростата

18:50, 13 ноября 2024
Количество украинцев, которые получили статус временной защиты в ЕС, выросло на 33 тысячи человек.
Евросоюз предоставляет временную защиту 4,19 млн украинцев – данные Евростата
Источник фото: ua.pl
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В Евросоюзе продолжает расти количество украинцев, которые выехали из-за войны и получили статус временной защиты. По данным Евростата, в сентябре этот показатель увеличился на 33 тысячи человек, общее количество таких бенефициаров достигло 4,19 миллиона.

Наибольший прирост наблюдается в Германии, куда в сентябре приехали 7 005 украинцев. Польша приняла 4 645 человек, а Испания - 3 170. В то же время, во Франции количество лиц из Украины, которые получили временную защиту, уменьшилось на 570 человек, а в Италии - на 10 человек.

Среди лидеров по количеству бенефициаров временной защиты остаются Германия (1,12 млн человек), Польша (979 835 человек) и Чехия (378 480 человек). Самое высокое соотношение получателей на тысячу человек населения выявлено в Чехии (34,7), Литве (28,1) и Польше (26,8).

По данным Евростата, более 98,3% лиц, получивших временную защиту в ЕС, являются украинцами. Среди них 45% - это женщины, 32,3% - дети, и 22,7% - мужчины.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», из-за отключения света украинцы массово выезжают за границу - Нацбанк прогнозирует кадровый дефицит.

Напомним, около 8 млн украинцев не работают - Минэкономики фиксирует дефицит кадров. Украина нуждается в дополнительных 4,5 миллиона работников.

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ЕС беженец

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