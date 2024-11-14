В контактном центре Киева 1551 объединили три городских приложения

На базе Контактного центра 1551 года объединили три мобильных приложения для более эффективного решения бытовых вопросов в городе.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Киев на базе Контактного центра 1551 объединил три мобильных приложения для более эффективного решения бытовых вопросов в городе.

Речь идет о приложениях – «1551», «Мобильное приложение руководителя» и «Чистый город с 1551».

В КГГА отмечают, что объединение приложений значительно уменьшит время обработки обращений граждан и введет системный контроль за их исполнением в районах Киева.

«В этом году платформа стала доступна и для инспекторов Департамента территориального контроля города Киева, что делает контроль более оперативным. Также новая платформа помогает главам районов и службам столицы более эффективно реагировать на ситуацию на территориях, за которые они отвечают, и должным образом обеспечивать чистоту в городе», – отметили в КГГА.

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