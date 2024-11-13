В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о защите общественных активистов от клеветы о неисполнении ими воинского долга

Законопроект направлен на противодействие попыткам посеять недоверие в обществе к общественным активистам путем распространения информации о якобы уклонении ими от воинской обязанности.

Источник фото: Верховная Рада Украины

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 12197 об обеспечении открытости военно-учетных данных отдельных категорий лиц.

Необходимость принятия законопроекта обусловлена ​​необходимостью обеспечения открытости военно-учетных данных отдельных категорий лиц с учетом следующего.

Как отмечается в пояснительной записке, продолжающаяся в Украине война обострила внимание украинского общества к безусловному выполнению каждым гражданином Украины своей воинской обязанности, а потому любые публикации или высказывания по уклонению лица от исполнения этой обязанности негативно воспринимаются в обществе, приводят к его поляризации и подрывают веру граждан в том, что воинская обязанность действительно единственная и безусловная для всех.

Особенно опасны такие публикации и обвинения в уклонении от исполнения воинского долга в тех случаях, когда их субъектами становятся национальные публичные деятели (например, высшие должностные лица, политики и т.п.) или представители общественных организаций, благотворительных фондов.

Такие категории лиц, особенно общественные активисты, воспринимаются украинским обществом как его лучшая часть, как актив нации, как пример для подражания, а потому ложные утверждения в их адрес не только нарушают их права и свободы, но и направлены на то, чтобы посеять недоверие к ним, посеять панику и критику обществом процессов мобилизации, поскольку формируют стереотип, что если эти моральные авторитеты уклоняются от воинского долга, то можно и обычным гражданам.

Кроме того, анализ сообщений в СМИ дает основания утверждать, что обвинения в уклонении от исполнения воинской обязанности стали способом своеобразной травли и преследования, в частности национальных публичных деятелей и членов их семей, а также общественных активистов, которых всячески пытаются дискредитировать и распространить ложную информацию об их уклонении от исполнения воинского долга.

Необходимо отметить, что в Отчете Европейской Комиссии от 30 октября 2024 г. прямо указывается на случаи давления на активистов и организации гражданского общества, которые вызывают беспокойство, а также содержатся призывы к усилению существующих механизмов защиты активистов гражданского общества. Одним из таких общих механизмов, который позволит избежать ложных обвинений и преследований элиты украинского общества по невыполнению воинского долга и должно быть обеспечение открытости отдельных военно-учетных данных указанных категорий лиц.

Такой шаг позволит любому заинтересованному лицу проверить, действительно ли имеет место уклонение от исполнения воинского долга или же происходит попытка ложного обвинения и дискредитации. То есть обеспечение открытости некоторых военно-учетных данных отдельных категорий лиц будет соответствовать понятию «общественного интереса», который закреплен в международных стандартах и ​​практике европейских институций как критерий, оправдывающий получение информации о так называемых «публичных лицах», которые в силу своей должности или деятельности играют значительную роль в обществе.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О защите персональных данных», которыми предусмотреть, что не относятся к информации с ограниченным доступом персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, являющихся национальными публичными деятелями, руководителями или членами органов управления общественных объединений, благотворительных организаций, а также членами семей указанных лиц, кроме сведений, предусмотренных пунктами 4, 5, 7-81, 13, 14, 21 части первой статьи 7, пунктом 4 части 1 статьи 8 Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».

Законопроект сохраняет ограниченный доступ к особо чувствительной информации о физическом лице, в частности, таком как место жительства или дате рождения и т.п., по аналогии с Законом «О предотвращении коррупции» и сохранением ограниченного доступа к отдельным сведениям в декларации лица. Также законопроект вносит изменения в Закон «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», чтобы не допустить разногласия между разными законами в урегулировании одних и тех же вопросов, связанных с персональными данными лица.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

Как отмечает автор, целью является предотвращение дальнейшего нарушения прав и свобод отдельных категорий граждан Украины путем их ложного обвинения в уклонении от исполнения воинского долга, а также обеспечение возможности любому лицу проверить такую ​​информацию через обеспечение открытости некоторых военно-учетных данных лиц, принадлежащих к публичным деятелям и другим авторитетным членам украинского общества.

Автор: Наталя Мамченко

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