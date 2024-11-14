В КГГА назвали район-лидер по количеству зафиксированных нарушений по благоустройству

В октябре столичные инспекторы составили более 300 админпротоколов и внесли более 3,5 тысяч предписаний по нарушениям благоустройства.

В течение октября этого года столичные инспекторы благоустройства внесли более 3,5 тысяч предписаний и составили более 300 административных протоколов из-за различных нарушений. В частности, как отмечают в КГГА, внесли 2 044 предписания за нарушение правил размещения МАФов, 169 – в сфере обращения с мусором, 73 – в сфере благоустройства.

Также составили административные протоколы из-за отсутствия реакции на предупреждение: 136 – за размещение МАФов с нарушениями, 31 – за нарушение в сфере обращения с мусором.

Лидером по количеству зафиксированных нарушений по благоустройству стал Оболонский район – 594 предписания. А в Подольском районе инспекторы зафиксировали наименьшее их количество – 148.

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