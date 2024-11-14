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У КМДА назвали район-лідер за кількістю зафіксованих порушень з благоустрою

00:06, 14 листопада 2024
У жовтні столичні інспектори склали понад 300 адмінпротоколів та внесли понад 3,5 тисячі приписів щодо порушень благоустрою.
У КМДА назвали район-лідер за кількістю зафіксованих порушень з благоустрою
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Протягом жовтня цього року столичні інспектори благоустрою внесли понад 3,5 тисячі приписів і склали більше 300 адміністративних протоколів через різноманітні порушення. Зокрема, як зазначають у КМДА, внесли 2 044 приписи за порушення правил щодо розміщення МАФів, 169 – у сфері поводження зі сміттям, 73 – у сфері благоустрою.

Також склали адміністративні протоколи через відсутність реакції на попередження: 136 – за розміщення МАФів із порушеннями, 31 – за порушення у сфері поводження зі сміттям.

Лідером за кількістю зафіксованих порушень з благоустрою став Оболонський район – 594 приписи. А в Подільському районі інспектори зафіксували найменшу їх кількість – 148.

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